Click & Collect im Lockdown: So zufrieden sind die Händler

Übergabe an der Tür: Bei Click & Collect holen die Kunden die bestellte Ware an der Ladentür ab.

An Rhein und Ruhr Waren während des Lockdowns zu bestellen und abzuholen ist erlaubt. Doch die Zwischenbilanz vieler Händler fällt sehr gemischt aus.

Anrufen oder online bestellen – und kurz danach selbst abholen: Viele Kunden schätzen den Abholservice, den die Geschäfte im Lockdown anbieten. Doch längst nicht für alle Händler lohnt sich dieses Angebot, vier Wochen nach der erneuten Schließung fällt die Bilanz bei den Inhabern sehr zwiespältig aus. Während Click & Collect bei vielen größeren Ketten und vor allem in den Baumärkten gut genutzt wird, ist die Lage für kleinere Geschäfte schwieriger. Der Januar ist ohnehin nicht gerade als umsatzstarker Monat bekannt. „Es ist nicht so viel los, wie wir uns das wünschen würden“, sagt Susanne Sotgia vom Cob Concept Store auf der Rüttenscheider Straße in Essen. Nachhaltige Mode, Schmuck, Geschenkartikel und viele andere Produkte werden hier verkauft.

Vor Weihnachten habe Click & Collect gut geklappt, jetzt sei die Zahl der Kunden deutlich zurückgegangen, so Sotgia. „Wer gezielt nach etwas sucht, ruft bei uns an und kommt es dann am Laden abholen. Glücklicherweise gebe es in Rüttenscheid aber auch Laufkundschaft, die sich im Schaufenster Sachen aussuche und dann klopfe. „Während wir es innen verpacken und abrechnen, warten die Kunden draußen und wir geben ihnen das Gewünschte dann heraus“, erklärt Sotgia. Die Abholung bestellter Ware ist in NRW nur dann erlaubt, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen beachtet werden können und alles kontaktfrei erfolgen kann.

"Im ersten Lockdown war die Kaufbereitschaft noch höher"

So ähnlich wie in Essen läuft die Abholung deswegen daher auch in der "butik hygge" in Moers ab, wo skandinavische Kleidung und Schmuck angeboten wird. "Die Kunden stellen sich ihr Outfit sozusagen im Schaufenster zusammen", sagt Inhaberin Gudrun Uphus. Seit zwei Wochen sei allerdings "tote Hose". Dies hätten ihr auch viele andere Mitbewerber bestätigt. "Bis Weihnachten war die Nachfrage gut, jetzt wissen viele nicht, wie sie restliche Winterkollektion noch an den Mann oder die Frau bringen sollen", so Uphus.

Ihr Eindruck: "Im ersten Lockdown war die Kaufbereitschaft noch höher." Jetzt seien viel mehr Menschen in Kurzarbeit, da gehe man nicht noch shoppen. "Die Situation ist äußerst angespannt, die Lieferanten sind auch in der Warteschleife, kein Inhaber kauft jetzt Ware, weil wir vonseiten der Behörden keinerlei Perspektive auf eine baldige Öffnung bekommen." So schwinde auch die Motivation. "Ich könnte den Januar gelassener angehen, wenn wenigstens der Antrag für Kurzarbeit für meinen Angestellten bearbeitet würde,", sagt die Inhaberin. Der sei aber auch vier Wochen später noch nicht zurückgekommen. "Wenn die Modeläden auch im Februar und März noch geschlossen sind, geht das große Sterben los", ist Uphus überzeugt. Da helfe Click & Collect nur sehr bedingt.

Modebranche eignet sich nicht so gut für Click & Collect

Dass Abholangebote in der Modebranche weniger verbreitet sind, bestätigt auch der Handelsverband Textil (BTE). Zwar gebe es einige mittelständische Modegeschäfte die diesen Service anböten, meinte BTE-Sprecher Axel Augustin. „Aber dass man damit die Saison rettet, davon sind wir ganz weit weg.“ Oft rechne es sich nicht, den Laden dafür offenzuhalten. Denn der Modebereich eigne sich angesichts der Passformproblematik längst nicht so gut für derartige Offerten wie etwa Bücher oder Elektronik.

„Abholangebote sind gerade für die kleinen Buchhandlungen superwichtig“, meint hingegen Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Sie profitierten dabei vom engen Kontakt zu ihren Stammkunden. Das bestätigt auch Kathrin Olzog von der Barbara Buchhandlung in der Moerser Innenstadt. Sie ist mit Click & Collect sehr zufrieden. "Unsere Kunden waren durch den ersten Lockdown schon geübt, so dass es wirklich gut läuft", sagt die Inhaberin. Auch nach dem Weihnachtsansturm würden viele Bestellungen eingehen. "Wir haben schon im letzten Frühling gemerkt, dass ganz viele Menschen das Lesen wieder für sich entdeckt haben", so Olzog. Man könne eben nicht nur Fernsehen.

Viele Stammkunden, aber auch einige neue in den Buchhandlungen

So seien neben den Stammkunden, die sich in dieser Zeit besonders solidarisch zeigen, auch viele neue Kunden dazu gekommen. "Wir sind aber auch auf allen Kanälen präsent", erklärt sie. Über Facebook, Instagram, über WhatsApp und die eigene Homepage halte sie Kontakt zu den Kunden. "Wenn sie ihre Bücher abholen, ist die Kommunikation derzeit natürlich sehr eingeschränkt. Wir geben die Waren durch ein Gitter heraus", erzählt sie. Olzog ist froh, dass sie keine Kurzarbeit für ihre Angestellten beantragen musste. "Durch das Polster der Weihnachtszeit und die guten Erfahrungen mit unserem Abholangebot sind wir im Moment auf der sicheren Seite", sagt sie.

Während fast alle Händler die Abholangebote kostenlos anbieten, nimmt der Möbelriese Ikea eine Servicegebühr von zehn Euro pro Bestellung. In Coronazeiten ist das für viele Kunden ein Unding, in den sozialen Medien lassen viele ihrem Ärger freien Lauf. Ikea nimmt die Kritik allerdings gelassen auf, die Servicegebühr, so argumentiert das Möbelhaus, habe es bereits vor Corona gegeben. Da habe sich aber niemand beschwert, weil die Ware auch direkt in der Filiale kaufen und mitnehmen konnte.