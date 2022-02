Chef der Kassenärzte: Corona-Zahlenfetischismus muss enden

Essen Andreas Gassen: Politik hat sich bei Pandemiebekämpung in Sackgasse manövriert. Covid werde Alltagskrankheit, eine Impfpflicht mache keine Sinn.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, ist beim Thema Pandemie-Bekämpfung genervt von der Politik: „Die stört nur“, sagt er in unserer Videotalk „19 – die Chefvisite“. Gassen fordert mehr Ruhe bei der Bewältigung der Corona-Folgen.

Statt jeden Tag mit „Zahlenfetischismus“ auf neue Infektionsrekorde zu starren, solle die Politik lieber „angepasst an die Verläufe im Krankenhaus“ ein Öffnungsplan entwickelt werden, so der KBV-Chef. Das sei nach zwei Jahren Pandemie „kein Hexenwerk“. Eine "ahnungslose" Politik habe Probleme geschaffen, „die wir sonst nicht hätten“, so Gassen mit Blick auf die Impfpflicht für das Personal in Pflege und Praxen – und sich damit „in die Sackgasse manövriert“. Daher scheine man in Berlin nun auch in der Debatte um eine allgemeine Impfpflicht auf dem „geordneten Rückzug“.

Das sei auch sinnvoll, denn außerhalb von Risikogruppen werde Covid zu einer gewöhnlichen Erkältungskrankheit, betont der Mediziner. Risikogruppen und Ältere müsste weiterhin durch eine Impfung geschützt werden, so Gassen. Für andere werde Corona zum Alltag werden – genauso, wie es bei der Grippe längst der Fall ist.

