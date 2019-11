Hintergrund Bundesregierung will Geld auf dem Land investieren

Bundesregierung will Geld auf dem Land investieren

Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in den kommenden Jahren verbessern. Um die Funklöcher auf dem Land zu schließen, sollen 1,1 Milliarden Euro für einen flächendeckenden 4G-Ausbau zur Verfügung gestellt werden – auch als Grundlage für den Ausbau des noch schnelleren 5G-Netzes , das vor allem in Industrie und Landwirtschaft benötigt wird.

Auch die Mobilfunkbetreiber wollen in den kommenden Jahren tausende neue Standorte errichten. Im November hat Vodafone eine neue Station in Xanten in Betrieb genommen, weitere im Kreis Wesel sollen folgen.