Autos geklaut und zerlegt: 300 Beamte bei Razzia in NRW

An Rhein und Ruhr. Insgesamt acht Personen wurden festgenommen. Durchsuchungen gab es auch in Essen, Düsseldorf und Dorsten.

Bei einer Razzia gegen Autodiebe und deren Kundschaft waren an diesem Montag (21. September 2020) rund 300 Polizisten in Nordrhein-Westfalen und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz im Einsatz. Ein Schwerpunkt lag im Bergischen Land, Durchsuchungen gab es aber auch in Essen, Dorsten, Düsseldorf, Bielefeld und Windeck im Rhein-Sieg-Kreis.

Insgesamt acht Personen wurden festgenommen, berichtete die Polizei in Gummersbach. Haftbefehle hatten zum Teil schon im Vorfeld vorgelegen. Die Bande soll über einen längeren Zeitraum Autos gestohlen, zerlegt und dann verkauft haben. Details wollte ein Polizeisprecher mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen auf Nachfrage der Redaktion nicht sagen.

20 Motoren in einer Halle entdeckt

Allein im Oberbergischen Kreis gehen die Ermittler von mehr als 20 Autodiebstählen aus. Bei den Durchsuchungen konnten die Beamten zahlreiche vermutliche gestohlene Autoteile sicherstellen. Allein in einer Halle, in der Fahrzeuge zerlegt wurden, entdeckten Polizisten etwa 20 Motoren. Nähere Angaben zu einzelnen durchsuchten Objekten, machte die Polizei nicht. In Essen waren die Beamten offenbar im Stadtteil Bochold im Einsatz.

Insgesamt ist die Zahl der Autodiebstähle in NRW rückläufig. Die Kriminalstatistik der Polizei hat für das Jahr 2019 insgesamt 6228 Fälle erfasst - 4,32% weniger als im Vorjahr. 915 waren Versuche. Ziemlich genau jeder vierte Autodiebstahl in NRW (25,47%) wird aufgeklärt. Noch Anfang der 2000-er Jahre waren in NRW mehr als doppelt so viele Auztos geklaut worden.