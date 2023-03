Windig und nass: Das Wochenende wird ungemütlich in NRW.

Wetter in NRW

Wetter in NRW Aprilwetter in NRW: Erst kommen Regen und Wind, dann Frost

NRW. Es wird wieder kälter in NRW: Am Wochenende überwiegen Regen und Windböen – mit Beginn der neuen Woche kommt der Nachtfrost zurück.

Das Wochenende wird nass und windig in NRW. Ein "Tiefdruckkomplex" sorge in den nächsten Tagen für wechselhaftes Wetter, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Immer wieder kommen Regenschauer runter, am Samstag sind hier und da auch einzelne Gewitter möglich. Diese können von Sturmböen bis 85 Stundenkilometern begleitet werden. Auch der Sonntag wird nass, teilweise mit starken Böen. Der Regen kann im höheren Bergland auch in Schnee übergehen.

Zudem wird es kälter: Nach den milden Tagen der vergangenen Woche werden es am Samstag maximal 13 Grad – am Sonntag nur noch 11 Grad. Danach wird es weiter kälter.

Am (ebenfalls windigen und grauen) Montag kann es laut DWD bis ins Flachland schneeregnen. Im Bergland fallen bis zu 3cm Neuschnee. Auch Graupelgewitter sind möglich. Es werden maximal 9 Grad, im Hochsauerland um 0 Grad. In der Nacht zu Dienstag klingen die Schauer ab, die Nachttemperaturen liegen fast flächendeckend unter 0 Grad, im Hochsauerland bis -6 Grad.

