Prozess im Mordfall Greta: Beweiserhebung zu Taten

Mönchengladbach. Der Prozess um den Tod einer Dreijährigen wird am Dienstag fortgesetzt. Der Angeklagten wird Mord und Misshandlung Schutzbefohlener vorgeworfen.

Im Mordprozess gegen eine Erzieherin vor dem Landgericht Mönchengladbach werden am Dienstag (9.15 Uhr) mehrere Zeugen gehört. Angeklagt ist eine 25 Jahre alte Kindergärtnerin. Sie soll im April in einer Kita in Viersen einem Mädchen die Brust bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Das Kind starb später im Krankenhaus. In dem Prozess beginnt am Dienstag, dem vierten Prozesstag, die Beweiserhebung zu den vorgeworfenen Taten.

Weitere Fälle wurden nach dem Tod von Greta bekannt

Der angeklagten Deutschen werden die Ermordung der drei Jahre alten Greta sowie die Misshandlung von Schutzbefohlenen in acht weiteren Fällen zur Last gelegt. Schon in anderen Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst soll sie Kindern den Brustkorb fest zusammengepresst und sie damit in Lebensgefahr gebracht haben.

Diese Fälle waren erst durch die Ermittlungen nach dem Tod von Greta bekannt und in einen Zusammenhang gebracht worden. Das Motiv für die Taten ist unklar. (dpa)