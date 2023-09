Prinz Harry nicht mehr allein: Auch Meghan nun in Düsseldorf

Foto: Chris Jackson / Getty Images for the Invictus Games Foundation

Düsseldorf. Vier Tage war Prinz Harry allein in Düsseldorf. Nun ist Ehefrau Meghan angereist. Was sie aufgehalten hat - und was die beiden zu feiern haben.

Es war lange unklar: Wann kommt sie und kommt sie überhaupt noch? Nun ist Meghan, Duchess of Sussex, wirklich in Düsseldorf. Die Ehefrau von Prinz Harry flog am Dienstag mit British Airways aus Los Angeles über London nach Deutschland, trat am Abend gemeinsam mit ihrem Mann bei den Invictus Games in der Arena auf. Die Weltspiele der Kriegsversehrten sind eine Herzensangelegenheit von Harry. Auch dessen Geburtstag am Freitag wird das Paar also in NRW feiern.

Sonnenbrille, Haarknoten, Hermès-Tuch: So landete die Herzogin am Dienstagnachmittag in Düsseldorf. Nach einem kurzen Zwischenstopp im Hotel, wo sie nach einer knappen Woche ihren Ehemann wiedertraf, hatten beide am Abend sogleich einen ersten Termin: Am Flughafenbahnhof trafen Harry und Meghan im Rahmen eines privaten „Friends@Home-Events“ Angehörige und Freunde der Sportler. Fotos zeigen die 42-Jährige mit offenem Lachen und herzlicher Umarmung mit Teilnehmern und Familienmitgliedern. Die nigerianische Veteranin Glory Essien begrüßte Meghan mit dem spontanen Ausruf: „Du bist meine nigerianische Schwester!“

Herzliche Umarmung: Bei einem Empfang im Düsseldorfer Flughafenbahnhof begrüßt Meghan, Herzogin von Sussex, die nigerianische Invictus Games-Teilnehmerin Glory Essien. Foto: Chris Jackson / Getty Images for the Invictus Games Foundation

Schlichtes schwarzes Hemdblusenkleid: Meghans erster Abend in Deutschland

Gekleidet mit einem schlichten schwarzen Kleid mit Gürtel – Kenner erkannten das Outfit als Mididress der Marke Banana Republic – erklärte die Herzogin bei der Feier offenbar auch, warum sie den Duke zunächst allein nach Deutschland hatte reisen lassen: Sie habe noch die Kinder versorgt, in die Schule gebracht und „Milchshakes gemacht“, berichteten Teilnehmer der Veranstaltung. Die Sussexes haben ihre Kinder, den vierjährigen Archie und die zweijährige Lilibet, daheim in Kalifornien gelassen, versprachen aber, sie demnächst zu den Invictus Games mitzubringen.

Besonders gefeiert: Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der ukrainischen Kriegsveteranin Yuliia “Taira” Paievska beim Empfang im Düsseldorfer Flughafenbahnhof. Foto: Chris Jackson / Getty Images for the Invictus Games Foundation

Verwirrung um die Herzogin: Nach Düsseldorf kam Prinz Harry zunächst allein

Um die Anreise von Meghan hatte es lange Verwirrung gegeben. Prinz Harry war vergangene Woche zunächst allein nach London geflogen, um dort an der Preisverleihung einer Stiftung für behinderte Kinder teilzunehmen und seiner Großmutter zu gedenken. Queen Elizabeth II., als deren Lieblingsenkel Harry galt, war am 8. September 2022 in Schottland verstorben. Seinen Vater, König Charles III., und seinen Bruder Prinz William traf der in den USA lebende Jüngste der Windsors nicht.

Seit Freitagnachmittag bereits weilt der Duke nun in Düsseldorf, Gerüchten zufolge im luxuriösen Hyatt Regency Hotel am Medienhafen. Genau weiß man das nicht und soll es auch nicht wissen: Wegen der Gefährdung des Afghanistan-Veteranen ist die Sicherheitsstufe hoch. Am Samstag wurde der Prinz von Oberbürgermeister Stephan Keller empfangen, zeigte sich am Rathaus kurz einer wartenden Menge. Am Abend eröffnete er in der Merkur-Spiel-Arena die Spiele.

Prinz Harry mischt sich bei den Spielen täglich unter die Zuschauer

Mit einer bewegenden Rede hieß der 38-Jährige vor 20.000 Gästen die Sportler willkommen. Die Wettkämpfe für in den Kriegen der Welt verwundeten Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute waren 2014 seine Idee; der Prinz, selbst durch seine Kriegseinsätze traumatisiert wurde und im ZDF-Sportstudio offen über seine Depressionen sprach, möchte den Veteranen Gehör verschaffen. Und eine Bühne geben: Harry wird bis zum Abschluss der Spiele am Samstag in Düsseldorf bleiben und täglich in der Arena zuschauen. In den ersten Tagen sah man ihn immer wieder im schwarz-gelben T-Shirt der Invictus Games in den Reihen der Zuschauer sitzen und vor allem die britische Mannschaft anfeuern.

Moderiert Meghan bei der Schlussfeier mit?

Auch heute will er wieder den Rollstuhl-Basketballern zusehen. Zusammen mit Meghan, für die britische Mannschaft, die zweigrößte unter den 21 teilnehmenden Nationen, geht es am späten Vormittag bereits ins Viertelfinale. Laut ersten Ankündigungen aus der vergangenen Woche soll Herzogin Meghan bei der Abschlussfeier in der Arena eine besondere Rolle übernehmen: Im Programm wird sie neben Hadnet Tesfai als Moderatorin genannt, sie soll dabei sein, wenn eine Veteranin ihre Lebensgeschichte erzählt. In jüngeren Programmhinweisen ist dieser Punkt allerdings nicht mehr zu finden.

Invictus Games: So emotional wurde Team Deutschland begrüßt

Zwischenzeitlich wurde sogar gemunkelt, Meghan würde überhaupt nicht mehr nach Deutschland kommen. Aber nun ist sie da. Und bleibt zusammen mit ihrem Prinzen bis zum Wochenende. Am Freitag wird Harry 39 Jahre alt. Das wird nun gemeinsam in Düsseldorf gefeiert.

>>DIE INVICTUS GAMES

Die Merkur-Spiel-Arena, Arenastr. 1 in Düsseldorf, ist zu den Spielen täglich ab 8.30 Uhr geöffnet (bis 16. September). Der Eintritt ist frei, nur für die Schlussfeier, auf der auch Rita Ora auftreten soll, gibt es Tickets von 17 bis 41 Euro. Ermäßigungen für Kinder, Senioren, Studierende, Azubis, Behinderte und militärisches Personal.

