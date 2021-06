Die Experten auf der Berliner Konferenz über Strategien gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans am Donnerstag sind sich einig: Im Kampf gegen kriminelle Clans ist neben nationaler vor allem auch internationale Zusammenarbeit nötig.

Clan-Kriminalität Polizei: Razzien gegen Miri-Clan in Dortmund und Umgebung

Dortmund/Bochum. Die Polizei in Dortmund hat am Donnerstag eine Groß-Aktion gegen Clan-Kriminalität gestartet. Insgesamt 21 Objekte werden dabei durchsucht.

Mit einer Groß-Aktion geht die Polizei in Dortmund und Umgebung am Donnerstagmorgen gegen Clan-Kriminalität vor. Insgesamt 21 Objekte werden von Polizisten durchsucht, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Ziel seien Angehörige des in Dortmund ansässigen Miri-Clans, hieß es.

Um 6 Uhr rückten Beamte bei den ersten Objekten an, berichtete die Polizei auf Nachfrage. Dabei seien auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz gekommen. Es gehe um den Verdacht „bandenmäßigen Handels mit Kokain im zweistelligen Kilobereich“ und um Verstöße gegen das Waffenrecht, teilte die Polizei mit.

Razzia gegen Clan-Familie: Ermittlungen seit Oktober 2020

21 Objekte im Verfahren gegen Clan-Kriminalität durchsuchte die Polizei. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen eines seit Oktober 2020 geführten Ermittlungsfahrens, bei dem Angehörige des Miri-Clans im Fokus stünden und weitere Personen in deren Umfeld. Details nannte die Polizei am Morgen nicht. Das Landeskriminalamt ist laut einem Sprecher nicht in die Aktion eingebunden.

Neben Dortmund und Bochum würden auch Objekte in einer weiteren Stadt in der Umgebung durchsucht; Details nannte die Polizei jedoch nicht.

Erst vor zwei Wochen sorgte die Polizei mit einer Groß-Aktion in Leverkusen und anderen Städten gegen eine Familie des al-Zain-Clans für Aufsehen. Dabei wurde unter anderem eine Villa beschlagnahmt, fast 300.000 Euro Bargeld, mehrere Luxusuhren, verschiedene Fahrzeuge und Schusswaffen. Der Familie wird zudem Sozialbetrug vorgeworfen; es sei unter anderem beim Jobcenter zu Unrecht 400.000 Euro Sozialleistungen bezogen worden.

