Polizei fragt: Wer kennt den Toten aus der Ruhr in Witten?

Witten. Ein Toter wurde aus der Ruhr in Witten geborgen – doch es liegt keine Vermisstenmeldung vor. Nun bittet die Polizei um Hilfe.

Eine männliche Leiche wurde am Donnerstagabend (5.8.) in der Ruhr entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Toten im Bereich der Uferstraße, kurz vor der Brücke Ruhrstraße, bergen. Bislang konnte der Mann nicht identifiziert werden. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dieses Shirt trug der Tote. Wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei

Nach ersten Feststellungen der Bochumer Kriminalpolizei gibt es keine Anhaltspunkte, die für ein Fremdverschulden sprechen. „Wir gehen davon aus, dass der Mann etwa eine Woche im Wasser gelegen hat“, erklärt Polizeisprecher Volker Schütte. Er müsste also Ende Juli verschwunden sein. Entsprechende Vermisstenfälle liegen der Polizei aber nicht vor, auch nicht aus den umliegenden Städten. Wie weit der Tote in dieser Zeit vom Hochwasser führenden Fluss getrieben worden sein kann, ist unklar. Die Polizei sucht verstärkt im Umkreis Witten, Bochum, Dortmund, Hagen, Herdecke und Wetter. so Schütte.

Diese Kleidung trug der Tote aus der Ruhr in Witten

Bei der Identifizierung könnten folgende Angaben helfen: Der verstorbene Mann ist etwa 180 cm groß und trug eine Trainingsjacke von Puma in schwarz und gelb mit BVB-Wappen auf der linken Brust und Evonik-Schriftzug auf dem Rücken in Größe XXL, ein T-Shirt von Abin Collection in dunkelblau mit Conor McGregor-Schriftzug vorne und hinten, Kronen-Emblem hinten in Größe M, Kapuzenpullover und Jogginghose von „Esmara“ in schwarz (Frotteestoff, Größe: L), zudem eine Jogginghose von „Seasons“ in schwarz (Größe: XL), Laufschuhe von Asics (Schuhgröße: 43) und blaue Sneakersocken.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4111 um Hinweise auf den Toten. Außerhalb der Bürodienstzeiten steht die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 für Anrufer zur Verfügung.

