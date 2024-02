Berlin Selenskyj ist am Freitag sowohl in Berlin als auch in Paris zu Gast. Dort sollen bilaterale Sicherheitsabkommen unterzeichnet werden.

Es ist ein wichtiger Tag für die Ukraine und ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: Am Freitag ist der Staatschef tagsüber in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast, später am Abend dann in Paris beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron. In beiden Hauptstädten sollen bilaterale Sicherheitsabkommen mit dem von Russland überfallenen Land unterzeichnet werden.

Das geschieht im Vorgriff auf eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine in fernerer Zukunft. Die westlichen Staaten wollen jetzt ein weiteres Signal an Russlands Machthaber Wladimir Putin senden: Wir stehen ohne Wenn und Aber zur Ukraine, ihre Interessen sind auch unsere – und wer Krieg gegen die Ukraine führt, bekommt es auch mit uns zu tun. All das geschieht zu einer Zeit, in der die Ukraine auf dem Schlachtfeld zunehmend in die Defensive gerät. Ihren Truppen fehlt es an Munition und Waffen, die Soldatinnen und Soldaten sind erschöpft. Am 24. Februar geht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in sein drittes Jahr.

Der genaue Inhalt der bilateralen Sicherheitsabkommen ist noch nicht bekannt. Deutschland und Frankreich gehen aber keine Beistandsverpflichtungen gegenüber der Ukraine ein. Das bedeutet, dass sie nicht garantieren, schon vor einem Nato-Beitritt des Landes notfalls für dieses in den Krieg zu ziehen.

Deutschlands Abkommen mit Selenskyj: Was steht drin?

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, bezeichnete das deutsch-ukrainische Abkommen am Freitag als „wichtigen Schritt“. Die dreitätige Sicherheitskonferenz, an der etliche Staats- und Regierungschefs sowie Minister aus aller Welt teilnehmen werden, startet ebenfalls am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird dort am Samstagvormittag erwartet.

Aus Paris gab es bereits erste Hinweise, wie das ukrainisch-französische Sicherheitsabkommen aussehen dürfte: Frankreich könnte dem Land demnach langfristig angelegte Zusage zur kontinuierlichen Lieferung von modernen Waffensystemen machen, die Rede ist von zehn Jahren. Die Waffen sollen kompatibel mit denen der Nato sein. Außerdem dürfte es um die Aus- und Weiterbildung von ukrainischen Soldaten gehen sowie um die Stärkung der ukrainischen Rüstungsindustrie.

Das deutsche und das französische Abkommen mit der Ukraine sind nicht unabhängig voneinander entstanden. Vielmehr gehen beide auf eine Zusage zurück, die die Gruppe der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) im vergangenen Juli gegeben hatte.

Im Januar hatte bereits der britische Premier Rishi Sunak in Kiew ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine unterzeichnet. Darin sagte Großbritannien dem Land umfangreiche Militärhilfen zu. Es geht unter anderem um die Lieferung von Langstreckenraketen, Drohnen, Flugabwehrsystemen, Artilleriemunition und Ausrüstung für die maritime Sicherheit.

Mit anderen Staaten verhandelt die Ukraine noch über bilaterale Sicherheitsabkommen, darunter mit den G7-Ländern USA und Italien. Auch Polen und die skandinavischen Länder haben sich die Initiative angeschlossen.

