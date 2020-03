Berlin/Peking. In immer mehr Regionen Deutschlands gibt es Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die Lage in China könnte hier die Versorgung gefährden.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland aus – 135 diagnostizierte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen meldete das Robert-Koch-Instiut (RKI) am Sonntagabend.

In Hessen wurden am Wochenende vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt, insgesamt sind dort nun acht Ansteckungen registriert. Auch in Norddeutschland steigt die Zahl der Fälle: Niedersachsen vermeldete am Sonntag eine erste Infektion, ebenso Berlin und Bremen.

Ein 68-Jähriger aus der Region Hannover ist erkrankt, ihm geht es aber laut Behörden gut. Die erkrankte Person in Berlin wird stationär und isoliert im Krankenhaus versorgt. In Bremen wurde Sars-CoV-2 bei einer 58 Jahre alten Frau nachgewiesen, auch sie zeigt den Angaben zufolge nur leichte Symptome. Dazu kommen Verdachtsfälle.

Coronavirus: 80.000 Infizierte in China

Das RKI zählte zu den bislang 135 Fällen in Deutschland auch die beiden Rückkehrer aus China, die sich angesteckt hatten; auch die 14 bayerischen Fälle aus dem Januar sind bereits eingerechnet.

Weltweit geht das Institut von rund 86.000 Betroffenen aus. Andere Zählungen, wie die der US-amerikanischen Johns Hopkins University, sind bei rund 2000 Fällen mehr. Johns Hopkins geht außerdem von 42.567 Menschen aus, die die Erkrankung bereits überstanden haben und wieder gesund sind. Am härtesten betroffen ist dabei nach wie vor China, wo das Virus zuerst auftauchte: Rund 80.000 Menschen haben sich dort infiziert.

Das Virus legt in Teilen des Landes das öffentliche Leben lahm, auch zahlreiche Fabriken stehen still. Die Auswirkungen des Stillstands sind auch außerhalb des Landes zu spüren. So verflochten ist die globale Wirtschaft mit der Volksrepublik, dass Lieferketten in der ganzen Welt betroffen sind. Der Bundesverband der Deutschen Industrie spricht deshalb von einem „Stresstest für die Wirtschaft, den einige Lieferketten mit starkem China-Fokus derzeit nicht bestehen“.

Coronavirus-Auswirkungen: Grundstoffe für Medikamente in China produziert

Eine vergleichbare Situation habe er noch nicht erlebt, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer, die die Interessen von mehr als 1600 Unternehmen in China vertritt. Ob Hemden, Elektronikartikel oder Spielzeuge: Fast alle Produkte werden schließlich mit Einzelteilen aus China produziert.

Die für Europa spannendste Lieferkette sei jedoch die der Pharmaindustrie: „Fast alle Vorprodukte für Arzneimittel wie Antibiotika und Kopfschmerztabletten werden in China gefertigt“, sagt der gebürtige Heidelberger: „All das wird sich auch irgendwann in den Apotheken in Deutschland bemerkbar machen.“ „China ist weltweit der wichtigste Produzent von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, auch API genannt.

Diese sind in jedem Arzneimittelprodukt enthalten“, sagt Eric Bouteiller, der 17 Jahre in Peking ein internationales Pharmazieunternehmen geleitet hat und nun als Professor unterrichtet. Vor allem waren es Kostengründe, warum die Hersteller Teile ihrer Produktionen in billigere Länder ausgelagert haben – nach Indien und vor allem China.

Aus der Quarantäne-Provinz Hubei kommen Wirkstoffe

Die Marktführer der chinesischen Medikamentenproduktion sind in den ostchinesischen Provinzen Jiangsu und Shandong angesiedelt, die vergleichsweise moderat vom Virus betroffen sind und deren Fabriken bereits in einigen Wochen auf Normalniveau produzieren könnten. Doch auch die unter Quarantäne stehende Provinz Hubei, auf die 67.000 der knapp 80.000 Infektionen in Festlandchina fallen, ist für die heimische Pharmabranche von großer Relevanz. Einer Umfrage des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie zufolge gibt es in Hubei für insgesamt 136 Arzneimittel einen Wirkstoffhersteller. Es ist davon auszugehen, dass jene Hersteller bis auf absehbare Zeit nicht produzieren werden.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände erklärt, es gebe derzeit keine sich abzeichnenden Lieferengpässe. Trotzdem blicken manche in Berlin mit Sorge auf die chinesische Produktion. Gerade bei Generika – also den billigeren, aber wirkstoffgleichen Alternativen zu vielen Markenprodukten – sei die Abhängigkeit sehr groß, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Bärbel Bas unserer Redaktion.

„Es gibt immer noch Originalpräparate, die hier produziert werden und vorhanden sind“, so Bas. „Aber es gibt auch 200 versorgungskritische Präparate, wo es schwierig ist. Das betrifft viele Medikamente, die die Menschen brauchen und häufig nehmen: Blutdrucksenker, Antidepressiva.“

Forderung nach mehr Medikamenten-Produktion in Europa

Sie habe „große Sorge“, dass es durch die Produktionsausfälle in China hier zu noch größerer Medikamentenknappheit komme. „Sollten die Corona-Fallzahlen in Deutschland weiter steigen, kann das zum Problem werden.“ Um die Abhängigkeit zu reduzieren, plädiert Bas dafür, wieder mehr Medikamente in Europa zu produzieren.

Im Vergaberecht müsse man überlegen, ob Zulassungen für neue Präparate an Standorte in Europa geknüpft werden, so die Gesundheitspolitikerin. Auch die Krankenkassen könnten das in ihren Rabattverträgen zur Bedingung machen.

Sinnvoll sei es auch, das Thema im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft anzusprechen. Manfred Weber, EVP-Fraktionschef im EU-Parlament, kritisierte die Reaktion gerade auf europäischer Ebene scharf. „Das Virus respektiert keine europäischen Grenzen, deshalb ist eine europäische Reaktion überfällig“, sagte er unserer Redaktion.

