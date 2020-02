Man kommt an Markus Söder in diesen Tagen nicht vorbei. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef ist auf allen Kanälen. So auch am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Seine Aussagen dort bestimmen die Schlagzeilen am Anfang einer Woche, die für die Schwesterpartei CDU eine schicksalhafte ist. Den Auftakt dafür macht allerdings der CSU-Chef. Dies ist für die künftige Machtkonstellation in der Union schon interessant.

Rückblick: Vor gut einer Woche verkündete die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Sie verband damit auch die Rückgabe des CDU-Chefsessels, was zum Machtvakuum an der Spitze der Regierungspartei führte. Dem 53 Jahre alten Franken Söder kommt dabei eine mächtige Schlüsselrolle zu.

Markus Söder: Wie der CSU-Chef zum Kanzlermacher wird

Diese Position speist sich aus zwei Quellen: Zum einen formal aus der Rolle des CSU-Chefs, aber auch aus seiner klaren Präsenz in diesen Zeiten, persönlich wie inhaltlich. Zurzeit wirke Söder als der Unionspolitiker mit dem klarsten politischen Kompass, attestieren ihm selbst politische Gegner.

Und so setzt der Bayer Ausrufezeichen: Zunächst einmal verschiebt er die Ausrufung einer Kanzlerkandidatur der Union weit nach hinten: „Ende 2020, Anfang 2021“. Er warnt davor, einen Kanzlerkandidaten der Union anderthalb Jahre bis zur Bundestagswahl durchs Land zu schicken. „Wenn man dem schaden will, kann man es machen“, sagt er bei „Anne Will“ und dringt auf eine gemeinsame Präsidiumssitzung der Unionsparteien.

Das große und das kleine Ich: Markus Söder hält während einer Diskussionsveranstaltung eine kleine 3D-Figur von sich in den Händen. Foto: dpa Picture-Alliance / Peter Kneffel / picture alliance/dpa

„Das wäre ein Angebot, um einfach mal die strategischen Erwägungen zu besprechen. Denn wir müssen jenseits der Personalfrage dringend darüber reden, wie die Strategiefragen zu diskutieren sind.“ Diese Sätze sind eine Machtansage. Kramp-Karrenbauer und auch das Kanzleramt wollten einen langsamen Prozess.

Söders Sorge ist, dass die politische Mitte abwandert

Zunächst also der CDU-Vorsitz. Wer ist da Söders Favorit? Seine CSU solle sich in der Debatte über den neuen CDU-Vorsitzenden und den nächsten Kanzlerkandidaten möglichst neutral verhalten, lautet Söders Ansage im CSU-Vorstand am Montag.

Die drei Bewerber, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz seien geeignet, die CSU solle deshalb keine Namen nennen. Auch er selber wolle sich nicht festlegen. Alle drei potenziellen Kandidaten für den CDU-Vorsitz seien „hervorragende Persönlichkeiten“, sagt er nach Teilnehmerangaben. Wirklich? Über Norbert Röttgen, der seine Kandidatur erst am Dienstag überraschend ankündigte, hat sich Söder noch nicht geäußert.

Wenn man Söder ein bisschen kennt, so kann man seinen Aussagen doch einiges ableiten. Söder war nie ein bekennender Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der Unionskrise 2018 war er einer der Scharfmacher gegen die Asylpolitik der CDU-Kanzlerin, veröffentlichte eigene Aufsätze, in welchen er eine grundlegende Änderung der Migrationspolitik in Richtung „Festung Europa“ beschrieb.

Warum Söder ein Problem mit Merz bekommen könnte

Doch Söders Auffassung hat sich geändert. Spätestens seit dem Rückzug von AKK, wie Kramp-Karrenbauer genannt wird, dringt er in jedem Interview darauf, einen Bruch mit der Kanzlerin und einen Bruch mit ihrer Politik zu vermeiden. Er attestiert Merkel höchste außenpolitische Fähigkeiten und warnt die Union zudem davor, die Wahlperiode vorzeitig zu beenden: „Ich glaube, die Wähler würden es nicht gut finden, wenn man aus taktischen Erwägungen die Regierungszeit der Bundeskanzlerin bewusst verkürzen würde.“

Merkel sei international wie bei der deutschen Bevölkerung die angesehenste Politikerin. Dass ein CDU-Chef Friedrich Merz, ein eingefleischter Gegner Merkels, sich nach Söders Vorgaben richten würde, ist ausgeschlossen.

Es gibt einen weiteren Seitenhieb gegen Merz: „Die CDU-Kandidaten müssen sagen, ob sie bereit sind, Parteivorsitz zu machen, selbst wenn sie nicht Kanzler werden. Vielleicht lichtet das schon das Kandidatenfeld“, sagt er am Sonntagabend fast beiläufig. Söders Aufstieg in die beiden höchsten Ämter der CSU war hart erstritten.

Söder ist im Ministerpräsidentenamt gereift

Er lieferte sich mit Horst Seehofer, seinem Vorgänger in beiden Ämtern, einen monatelangen unerbittlichen Kampf um die Macht. Merz’ Ansinnen, aus dem politischen Abseits sofort zum Kapitän aufzusteigen, nervt Söder deshalb. Außerdem weiß der begeisterte Sportler genau, wie gefährlich überbordender Ehrgeiz sein kann.

Genau dieser habe dem Bayern immer im Weg gestanden, so beschreiben es politische Freunde wie Feinde. Er habe ihn fast um seinen Aufstieg in die höchsten politischen Ämter gebracht. Erst seit er ihn im Griff habe, könne er auch bei den Menschen in Bayern punkten.

Söders Läuterung vom Haudrauf zum Staatsmann schließt das Einräumen persönlicher Fehler mit ein. Leicht fällt es ihm nach wie vor nicht. Doch der vierfache Vater sei im Ministerpräsidentenamt gereift, heißt es in München. Zumindest hat er dazugelernt, verhält sich klug. Beispiel Karneval: AKK fiel im vergangenen Jahr ihr Auftritt als Putzfrau Gretel vom Landtag auf die Füße.

Wie es jetzt mit der Union weitergeht

Machte Söder in der Vergangenheit Schlagzeilen mit den wildesten Kostümen bei der Fastnacht in Franken, so reduziert er seit seinem Einzug in die Staatskanzlei sein Kostüm auf eine bunte Fliege. Die Menschen wollten Seriosität an der Spitze ihres Bundeslandes, so erklärt er diesen Verzicht.

Die Sorge, dass die politische Mitte zu den Grünen abwandert, hat Söder seine eigene politische Strategie überdenken lassen. In Bayern war der Versuch, die AfD rechts zu überholen, im Wahlkampf gescheitert. Söder schwenkte um, machte sich den Kampf für eine grünere Umwelt zu eigen. Und stellt ihn als seine größte politische Aufgabe heraus.

Wie geht es nun weiter mit der Union? Der bayerische Ministerpräsident ist wahrlich nicht selbstlos oder generell zum Machtverzicht bereit. Aber ihm ist klar: Es wäre für ihn das Ende der politischen Karriere, wenn er sich in einem bundesweiten Wahlkampf als Kanzlerkandidat engagierte und dann vielleicht gegen den Grünen-Politiker Robert Habeck eine grün-rot-rote Mehrheit im Land nicht verhindern könnte.

Söder erfüllt die Sehnsucht in der Union nach dem „starken Mann“

Die Bayern mögen keine Verlierer – er würde mit der bundespolitischen Karte auch seine bayerische Karriere riskieren. Deswegen sagt er immer wieder, sein Platz sei in Bayern. Und dass es ein Bayer schwer hätte, auch im Norden oder Westen der Republik zu bestehen, ist nach wie vor richtig.

Doch es gibt auch Söders Willen zur Macht. Die Idee, die Kanzlerkandidatur nicht frühzeitig auszurufen, schließt ihn zumindest nicht vorschnell aus. Denn Söder erfüllt die Sehnsucht in der Union nach dem „starken Mann“, der auf den Tisch hauen kann. Seine umjubelte Rede beim CDU-Parteitag 2019 macht das sehr deutlich.

Söder will die AfD bekämpfen

Der Bayer hat eine glasklare Haltung zur AfD. Keinen Fußbreit den Rechtsextremen, ist sein Credo. An seine Fraktion gab er aus, keine Kontakte mit der AfD im bayerischen Landtag zu pflegen. Die AfD müsse man bekämpfen, immer und überall. Daran hält er sich.

Markus Söder: AfD will "zurück in die 30er Jahre" Markus Söder- AfD will zurück in die 30er Jahre

Wer weiß also schon, wie die politische Lage in einem halben Jahr aussieht. Vielleicht ist dann der Bayer derjenige in der Union, der mit Regierungserfahrung und einem fest verankerten konservativen Kern als der geeignete Mann im Kampf gegen die AfD erscheint. Der gleichzeitig kein Problem hat, mit den Grünen einen Koalitionsvertrag zu schmieden.

Wie geht es nun aber erst einmal in dieser Woche weiter? AKK ist die Moderatorin des Ringens um die Macht. An diesem Dienstag trifft sie Merz, am Mittwoch Laschet und Spahn, jeweils einzeln. Über ein Treffen mit Röttgen war am Dienstagmittag noch nichts bekannt. Und zwischendurch, so viel ist sicher, greift sie zum Telefonhörer. Markus Söder wird abheben.

