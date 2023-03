In Berlin haben 10.000 Menschen an der Kundgebung "Aufstand für den Frieden" der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Feministin Alice Schwarzer teilgenommen. Sie forderten ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und Friedensverhandlungen.

Berlin Sahra Wagenknecht will nicht wieder für die Linke kandidieren – aber vielleicht gegen sie? Denn: Sie kokettiert mit einer neuen Partei.

Ende der Legislaturperiode ist Schluss. Sahra Wagenknecht will für die Linke im Bundestag dann nicht wieder antreten. In der „Rheinpfalz“ schloss die 53-Jährige eine Kandidatur aus. Nicht jeder in der Partei wird sie vermissen.

Linken-Vizechefin Katina Schubert sagte kühl, "Reisende soll man nicht aufhalten." Und: „Politik macht sie schon lange nicht mehr für die Linke", sagte Schubert der dpa. „Sie arbeitet schon lange auf eigene Rechnung. Ihr Geschäftsmodell ist, gegen die Partei zu hetzen."

Wagenknecht: Und wenn sich "etwas Neues" ergibt?

Allerdings ist unklar, ob die Partei Wagenknecht politisch loswird. Zwar sagte die Politikerin, sie wolle als Publizistin und Buchautorin. Doch gleichzeitig ließ sie einen Satz fallen, der die Linke alarmiert: „Oder es ergibt sich politisch etwas Neues.“

Seit Langem liebäugelt sie mit der Gründung einer neuen Partei, wohl links von der Linken. Und darauf angesprochen erklärte sie: „Darüber wird an vielen Stellen diskutiert.“ Ein Dementi klingt anders. Mehr noch: Es sei nach ihrer Beobachtung ein Problem, dass sich viele Menschen im heutigen Parteienspektrum von niemandem mehr wirklich vertreten fühlten, so Wagenknecht.

Sie gilt als Russland-Versteherin und war zuletzt wegen ihrer Haltung zum Ukraine-Krieg angefeindet worden. Mit der Publizistin Alice Schwarzer hatte sie ein „Manifest für Frieden“ verfasst und zu einer Großdemonstration in Berlin eingeladen. Wenn davon die Rede ist, dass sie auf eigene Rechnung arbeite, dann sind nicht zuletzt solche Aktionen gemeint.

Linken-Chefin: Gerüchte über neue Partei "nicht hilfreich"

Linke-Chefin Janine Wissler reagierte umgehend auf die Spekulationen um die Gründung einer neuen Partei. Die Linke habe „ein gutes Programm, wir haben wichtige Ziele und das Kokettieren mit neuen Parteien finde ich da nicht hilfreich", sagte Wissler am Samstag am Rande eines außerordentlichen Parteitags der hessischen Linke in Wetzlar. Zugleich machte sie deutlich, sie kenne „keine genauen Pläne" und „keine Bestrebungen dahingehend".

