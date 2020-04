Kim Jong Un ist der "Oberste Führer" Nordkoreas. Er übernahm die Macht von seinem Vater, was der auch schon getan hatte. Seit 1948 beherrscht die Kim-Dynastie den kommunistischen Staat.

Seoul. Wie steht es um Nordkoreas Diktator Kim Jong Un? Laut eines CNN-Berichts könnte er nach einer Operation in „ernster Gefahr“ sein.

Wie geht es Kim Jong-un? Lebt er noch? In ihrem weltweit beachteten Buch „Der große Nachfolger” schildert Anna Filfield eine Begebenheit über den nordkoreanischen Diktator, die angesichts dramatisch klingender Bulletins über seinen Gesundheitszustand heute neu ausgeleuchtet wird. Danach analysierten Ärzte schon vor einigen Jahren unveröffentlichtes Video-Material von einem Zusammentreffen Kims mit Südkoreas Präsident Moon Jae In.

Dabei pflanzten die Staatschefs als Symbol neuen Tauwetters zwischen den verfeindeten Ländern eine Kiefer. Während Moon Jae In den Spatenstich mit links erledigte, atmete der rund 30 Jahre jüngere Machthaber aus Pjöngjang über 30 Mal pro Minute und „keuchte und schnaufte” wie ein alter Mann.

Ist Kim Jong Un krank? Ein Medienbericht hat Spekulationen über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers ausgelöst. Noch am 11. April hatte Kim Jong Un ein wichtiges Parteitreffen in Pjöngjang geleitet. Foto: Lee Jin-Man / dpa

Kim Jong Un krank? Südkorea bestätigt nichts

Bei einer Körpergröße von 1,73 Meter und rund 135 Kilogramm Lebendgewicht (Bodymass-Index um die 45) kein Wunder, sagt die Reporterin der „Washington Post”. Herz- und Kreislaufprobleme stellen aus ihrer Nah-Sicht seit langem das „größte Risiko” für den stark rauchenden Herrscher einer der letzten stalinistischen Diktaturen der Erde dar.

Und jetzt gibt es Spekulationen darüber, dass eben jene Gebrechen Kims Nordkorea vorübergehend führerlos und instabil gemacht haben könnten; Dementis inklusive. Auslöser waren Äußerungen des TV-Senders CNN. Dort wurde am Montagabend gemeldet, das Weiße Haus „prüfe” Informationen eigener Geheimdienste.

Danach befinde sich der auf 36 Jahre geschätzte Diktator (ein genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt) nach einem chirurgischen Eingriff in „ernsthafter Gefahr”. Bloomberg, der Nachrichtendienst, ergänzte, Kims Zustand habe sich „verschlechtert“. Details? Genaue Quellen? Fehlanzeige. Fast zeitgleich hatte die renommierte Politik-TV-Moderatorin Katy Tur via Twitter unter Berufung auf zwei Regierungsoffizielle erklärt, Kim sei nach einer Herz-Operation in ein Koma gefallen und „gehirntot”.

Die NBC-Journalistin zog den Beitrag später zurück: „Warte auf mehr Infos. Entschuldigung.” Das Weiße Haus, in dem sich Präsident Donald Trump trotz erfolgloser Atom-Gipfel eines „hervorragenden” Verhältnisses zu Kim rühmt, blieb stumm.

Südkorea und China können Berichte nicht bestätigen

Dementis und Relativierungen kamen dafür kurz danach aus der Region. Erst bestritt die südkoreanische Regierung in Seoul die Substanz von Berichten, die in Asien vom Internetportal „Daily NK” verbreiteten worden waren.

Dort hieß es, Kim habe am 12. April wegen seiner Fettleibigkeit eine dringende Operation am Herz-Kreislauf-System über sich ergehen lassen müssen. Sein Zustand habe sich insbesondere nach zwei medienwirksam inszenierten Ausritten zu Pferd im vergangenen Jahr auf den als heilig angesehenen Berg Paektu (2750 Meter) an der Grenze zu China verschlechtert. „Daily NK” wird weitgehend von Flüchtlingen aus Nordkorea betrieben.

Sprecher von Südkoreas Präsident Moon Jae In erklärten knapp, man habe „keine besondere Bewegung” im Nachbarland festgestellt und könne eine gesundheitliche Einschränkung Kims nicht bestätigen. Ähnlich äußerte sich das Außenministerium in Peking. Von einer „kritischen Erkrankung” Kims wisse man nichts. China ist der wichtigste Partner der seit Jahren hauptsächlich auf Betreiben der USA mit einem Wirtschafts-Embargo belegten Diktatur in Pjöngjang. Und was stimmt nun?

Experten wie der frühere US-Sonderbotschafter Joseph Yu betonten in US-Medien, dass jede Information über Nordkorea mit Vorsicht genommen werden müsse, weil das Land extrem abgeschottet ist und unabhängige Recherche so gut wie nicht möglich sei. Vor allem sei das zeitnahe Durchsickern sensibler Informationen, die den Machthaber direkt betreffen, eher unwahrscheinlich.

Nordkorea: Männer verbeugen sich Mitte April vor den Statuen von Kim Il Sung (l) und Kim Jong Il am Großmonument Mansudae anlässlich des 108. Geburtstages von Kim Il Sung, dem Staatsgründer. Foto: - / dpa

Auch Geheimdienste deuten Geschehen in Nordkorea falsch

Yu erinnerte daran, dass der Schlaganfall von Kims Vater und Vorgänger Kim Jong-il 2008 erst „viele Monate später” bekannt geworden sei. Yong-un folgte ihm im Amt des Staats- und Regierungschefs nach dessen Tod 2011. Das Ableben von Jong-il wurde erst mit zweitägiger Verspätung öffentlich.

Dass auch Geheimdienste das Geschehen in Nordkorea falsch deuten, zeigte sich bereits vor vier Jahren. Damals berichteten Medien, dass der frühere nordkoreanische Militärchef Ri Yong Gil wegen Korruption hingerichtet worden sei. Einige Wochen später tauchte Ri in nordkoreanischen Medien auf - quicklebendig.

Gordon Chang, Asien-Experte und Bestseller-Autor, wies unterdessen auf ein spektakuläres Fernbleiben Kims hin, dass auf „etwas Schwerwiegendes” deute. So hatte Kim an den wegen der Coronavirus-Pandemie stark heruntergedimmten Staatsfeierlichkeiten zum Geburtstag seines Großvaters Kim Il Sung, dem 1994 verstorbenen Staatsgründer Nordkoreas, am 15. April zum ersten Mal nicht teilgenommen.

Trump: „Wir verfolgen diese Berichte sehr genau“

Dass Kim wenige Tage zuvor seine jüngere Schwester Kim Yo Jong im Politbüro der Arbeiterpartei mit hohen Funktionen ausstattete, könne als Signal der Machtkonsolidierung des Familien-Clans verstanden werden, der Nordkorea seit 1948 beherrscht. Ohne Quellen-Nennung zitierte Chang zudem Berichte, wonach ausländische Mediziner, die im Februar nach Nordkorea gekommen seien, Kim Yong-un mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten.

Rätselraten um die Amtsfähigkeit des in einem Schweizer Internat groß gewordenen Potentaten gab es bereits vor sechs Jahren, als Kim sechs Wochen nicht in der Öffentlichkeit auftrat. Seoul erklärte später unter Verweis auf Geheimdienstquellen, dass sich Kim nach einem Belastungsschaden durch Übergewicht am rechten Sprunggelenk operieren ließ. Der Diktator zeigte sich danach zeitweilig mit Krückstock.

Die amerikanische Regierung, die unter Trump seit dreieinhalb Jahren erfolglos versucht, das nach wie vor Raketentests durchführende Nordkorea zu einer einseitigen atomaren Abrüstung zu bewegen, gab sich am Montag defensiv besorgt.

„Wir verfolgen diese Berichte sehr genau”, sagte Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O`Brien im US-Fernsehen. Auch wenn noch nicht klar sei, wie es tatsächlich um den Gesundheitszustand Kims stehe, geht O`Brien davon aus, dass eine etwaig notwendige Nachfolgeregelung „aus der Familie” kommen würde.

