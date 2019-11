Berlin. Politisch aktive Vereine könnten nach einer Reform nicht mehr als gemeinnützig gelten. Warum das Habeck und Kubicki so sehr verärgert.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will eine der heißesten Kartoffeln der deutschen Innenpolitik anfassen. Er plant, Vereinen, die sich allzu sehr in die Politik einmischen, Steuervorteile zu streichen – und löst damit einen Sturm der Entrüstung aus. Das Thema ist deshalb brisant, weil es in Deutschland mehr als 620.000 Vereine gibt. Das Spektrum reicht von Schützen-, Karnevals- bis hin zu Gesangvereinen. Sie haben insgesamt rund 50 Millionen Mitglieder.