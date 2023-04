Anklage in New York

Anklage in New York Millionengeschäft: Trumps Fake-Mugshots fluten das Internet

Berlin Donald Trump steht vor Gericht. Das berüchtige Polizei-Fotoshooting blieb ihm erspart. Doch das Internet ist voller Fälschungen.

Bereits seit Wochen kursieren gefälschte Fotos von der Verhaftung Donald Trumps im Internet. Die Bilder zeigen etwa Polizeibeamte im vermeintlichen Nahkampf mit dem US-amerikanischen Ex-Präsidenten. Am Mittwoch stellte sich Trump den Strafverfolgungsbehörden in New York, wo ihm 34 Delikte zur Last gelegt werden. Beobachter hatten nicht mit spektakulären Verhaftungsbildern gerechnet. Dafür hatten viele auf den sogenannten Mugshot gehofft, auch Trump-Anhänger – doch vergeblich.

Künstliche Intelligenz: Im Netz kursieren Fälschungen von Trumps Mugshot

Die Bezirksstaatsanwaltschaft von New York City verzichtete auf die erkennungsdienstliche Maßnahme. Zwar wurden ihm Fingerabdrücke abgenommen, auf den großen Auftritt mit Handschellen, Verdächtigenfoto und vorübergehenden Zellenhaft wurde aber verzichtet. Kommentar: Anklage gegen Donald Trump: Ein Schuss, der nicht sitzt

Ein beeindruckendes Vebrecherfoto von Trump könnte bald auf Millionen Tassen, Flaggen und Kleidungsstücken zu finden sein. Foto: twitter @politicsusa

Informationen der "New York Times" zufolge verfügt das Gerichtsgebäude in Manhattan nicht über die dafür notwendige technische Ausstattung. Zudem sei ein Polizeibild nicht nötig gewesen, weil das Gesicht des 45. US-Präsidenten weltweiten Wiedererkennungswert habe.

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Elvis Presley wurde hier 1958 für seinen Militärausweis abgelichtet. Foto: unbekannter Fotograf / ddp

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Der später reichste Mann der Erde: Bill Gates wurde 1977 wegen eines vergessenen Führerscheins von der Polizei in die Arrest-Zelle gesteckt. Foto: Oklahoma County Sheriff's Department/Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Amerikas berühmtester Marijuana-Liebhaber Snoop Dogg wurde 1993 verdächtigt, ein rivalisierendes Gang-Mitglied erschossen zu haben. Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Rapper 50 Cent wurde 1994 wegen Kokain-Besitzes verhaftet. Foto: Michael Ochs Archive/Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Der britische Filmschauspieler Hugh Grant löste 1995 einen Skandal aus, als er mit einer Prostituierten in Los Angeles verhaftet wurde. Foto: Steve Granitz/WireImage

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Skandal-Rocker Marilyn Manson wurde 2001 wegen sexuellen Fehlverhaltens in der Öffentlichkeit verhaftet. Foto: Bureau of Prisons/Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Michael Jackson wurde 2003 wegen der angeblich mehrmaligen Belästigung eines Kindes einbestellt. Foto: Santa Barbara County Sheriff's Office via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Der Sänger James Brown wurde 2004 wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Foto: Aiken County Sheriff?s Office via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Wurde 2007 wegen eines Streits in einem Waffle House verhaftet: Kid Rock. Foto: DeKalb County Sheriff's Office via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Kiefer Sutherland wurde 2007 mit der Polizei bekannt, nachdem er betrunken Auto gefahren war. Foto: Glendale City Police Department via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Auch Mischa Barton landete 2007 auf dem Revier – wegen Trunkenheit am Steuer. Foto: Los Angeles County Sheriff's Department via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Hotel-Erbin und Reality-Star Paris Hilton wurde 2010 für den Besitz von Marihuana und Kokain verhaftet. Foto: Los Angeles Sheriff's Department via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Durch einen Mugshot im Jahr 2014 wurde er als "schönster Verbrecher der USA" berühmt: Jeremy Meeks. Foto: Stockton Police Department via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Schluss mit dem Teenage-Image: Justin Bieber wurde 2014 wegen betrunkenen Fahrens, Widerstand gegen die Polizei und Fahrens ohne gültigen Führerschein verhaftet. Foto: Miami-Dade Police Department via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten 2015 wurde Bill Cosby verhaftet – später wurde er wegen sexueller Nötigung verurteilt. Foto: Montgomery County District Attorney's Office via Getty Images

Trump in guter Gesellschaft: Mugshots von Prominenten Legendär sind die zahlreichen Verhaftungen von Lindsay Lohan. Foto: getty Images

Stattdessen quillt das Netz über vor Fake-Mugshots von Donald Trump. Software-Programme erstellten auf Basis von künstlicher Intelligenz zahlreiche gefälschte Fahndungsfotos. Und die könnten dem Ex-Präsidenten sogar noch nützlich werden.

Trump-Fans hofften vergeblich auf Mugshot – Konservative wittern Millionengeschäft

Bereits vorab war in konservativen Medien wie "Fox News" darüber spekuliert worden, ob sein Mugshot im Wahlkampf für die US-Präsidentschaft hilfreich sein könnte.

Stars wie Frank Sinatra und Elvis Presley hatten dem Verdächtigenfoto einen gewissen Sex-Appeal verliehen, 2014 katapultierte ein Mugshot das Bandenmitglied Jeremy Meeks über Nacht von der Gefängniszelle zu Weltruhm und einer Modelkarriere.

Fotomontagen von Trump: Mal Opfermythos, mal Action-Held

Trump nahestehende Organisationen haben sich bereits Millionengewinne mit T-Shirts, Flaggen, Tassen und anderen Andenken mit seinem Konterfei als Gefangener ausgerechnet. Auch für Wahlkampfspenden könnte ein Mugshot ausgeschlachtet werden. Mehr zum Thema: USA: Das passiert, wenn Trump im Gefängnis Präsident wird

Sehr wahrscheinlich kommt es nun dazu, auch wenn es keinen offiziellen Mugshot gibt. Denn das Motiv wurde von Programmen wie "Midjourney v5" vielfach künstlich erstellt. Bereits während Trump die Anklageschrift am frühen Dienstagnachmittag verlesen wurde, schwappte eine erste Welle an Fake-Mugshots des 76-Jährigen über Twitter und anderen sozialen Plattformen.

Eine eher unvorteilhafte Bildmontage zeigt Trump in orangener Häftlingskleidung. Foto: twitter @beyawonce

Ganz neu ist das Phänomen nicht. Schon vor dem Gerichtstermin bot Trump auf der offiziellen Website für die Wahlkampfkampagne im nächsten Jahr ein T-Shirt mit seinem Mugshot an. Unabhängige Anbieter von Trump-Andenken handeln zudem bereits seit Jahren mit diversen Montagen, die nicht nur Mugshots, sondern Szenen aus Actionfilmen wie Rambo, Star Wars oder Jurassic Park mit Trumps Konterfei zeigen.

