Ukraine: IAEA warnt vor "ernstem atomaren Unfall" in Saporischschja

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat vor der Gefahr eines "ernsten atomaren Unfalls" am von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine gewarnt. Angesichts der Evakuierung einer nahegelegenen Stadt, in der die meisten Mitarbeiter des Akw leben, erklärte Grossi, die Situation im Gebiet rund um Kraftwerk werde "immer unberechenbarer und potenziell gefährlich".

