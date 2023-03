Trockene Moore, arme Singles und ein Landrat als Vorreiter

Essen. Wie Moore dem Klima helfen. Was arme Singles bei Dates erleben. Wie Landrat Ali Dogan Türen öffnet. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Das Moor als Klimaretter: Lange hat man den wichtigen Naturraum vernachlässigt. Nun werden immer mehr trockengelegte Flächen renaturiert. Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, wie das funktionieren soll.

Arm – aber nicht sexy? Singles, die wenig Geld verdienen, haben es schwer bei der Partnersuche. Das zeigt sich auf Datingportalen ebenso wie im „richtigen Leben“ – etwa wenn es darum geht, wer beim ersten Treffen die Pizza bezahlt. Lesen, wie Betroffene damit umgehen.

Mehr Ali wagen: Ali Dogan ist im ostwestfälischen Kreis Minden-Lübbecke Deutschlands erster Landrat mit ausländischen Wurzeln. Nick Kaspers hat ihn besucht und gefragt, wie er der Benachteiligung trotzt – und Türen öffnen will.

Kriegsangst bremst Baltikum-Urlauber: Die Nähe zum Aggressor Russland lässt den Tourismus einbrechen in den drei baltischen Staaten. Völlig unbegründet, findet ein Stadtführer aus Riga. Riese Smit hat sich vor Ort umgehört.

Das Kraftwerk auf dem Balkon:Aus Sonne Strom erzeugen – das funktioniert auch auf dem eigenen Balkon. Der Selbstversuch von Wolfgang Mulke zeigt aber: Käufer sollten einiges beachten – es gibt einige Fallstricke auf dem Weg zum Strom-Selbstversorger.

Vogel des Lichts: Auf vielen Kirchtürmen thront ein Hahn. Wieso ist das eigentlich so? Was das mit der Bibel zu tun hat und wozu der Hahn auf dem Turm heute meist dient, das hat Angela Göttsche recherchiert.

„Ich mag Kitsch, wenn er gut gemacht ist“: Der Singer/Songwriter Niels Frevert wurde bekannt mit der Band Nationalgalerie, jetzt bringt er sein neues Soloalbum „Pseudopoesie“ heraus. Reinhard Franke hat mit ihm gesprochen.

Die Vulkanberge in Venedigs Rücken: Heiße Quellen, protzige Villen, viel Natur und die Spuren einer feudalen Historie: Das sind die Euganeischen Hügel in Venetien. Lesen Sie die große Reportage von Roswitha Bruder-Pasewald auf unserer Reise-Seite.

Wenn’s an die Nerven geht: Sie tauschen Informationen aus, leiten Reize weiter, steuern unseren Körper. Ohne Nervensystem würden wir weder fühlen, denken, erinnern noch handeln. Wie man die Nerven pflegen kann, lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

Einsatz an der Weser: Schon seit 2016 ermittelt Luise Wolfram in ihrer Rolle als eigenwillige BKA-Ermittlerin Linda Selb im Bremer „Tatort“. Was sie mit der Rolle verbindet und warum sie sich in Bremen wohlfühlt, das hat sie im Interview mit Rüdiger Sturm erzählt.

Die Welt auf die Hörner genommen: Im Zeichen des Stiers sorgt Lamborghini seit 60 Jahren für Aufreger – mit dramatisch designten Racern wie Miura, Espada, Countach oder Sterrato. Eine Marke, die polarisiert, wie Wolfgang Nickel in seiner Reportage über den Mythos Lamborghini schreibt.

Alles Streik oder was?Gewerkschaften rücken oft dann ins Blickfeld, wenn sie zum Ausstand aufrufen. Doch was bedeutet die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft eigentlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Lesen Sie dazu unseren Report auf der Karriere-Seite.

Dazu: Aktuelle Berichte aus der Welt des Sports. Die Fußball-Bundesliga hat nach der Länderspielpause wieder volles Programm. Und am Samstag kommt es zum Topspiel-Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund. Fällt dort schon eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft? Der VfL Bochum (in Frankfurt) und Schalke 04 (gegen Leverkusen) müssen ihre aufsteigende Form der letzten Wochen bestätigen, wollen sie im Abstiegskampf bestehen. Außerdem: In der Formel 1 steht der Große Preis von Australien auf dem Programm. Sind die Red Bulls wieder nicht zu packen?

Diese und viele andere Artikel lesen Sie in der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei. Hier können Sie sich freischalten lassen.Sie sind noch kein Abonnent? Hier geht es zu unseren Angeboten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik