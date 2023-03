An der Covenant School in Nashville, Tennessee, starben nach Schüssen sechs Menschen, darunter drei Neunjährige.

Washington/Nashville Tödliche Schüsse an einer US-Schule. Die Polizei nennt Details zur mutmaßlichen Schützin. Sie soll ihre Tat akribisch geplant haben.

Nach dem sechsfachen Mord an einer christlichen Grundschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee geht die Polizei der Frage nach, ob die Identität der 28-jährigen mutmaßlichen Täterin Audrey Elizabeth Hale, die sich zuletzt als männlich definierte und Aiden nannte, mit der Bluttat zusammenhängt. (Anmerkung der Red.: Bis die Identität der mutmaßlichen Schützin abschließend geklärt ist, wird diese im Text mit Taufnamen und dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht auftreten)

Hale, die als Kind an der privaten „Covenant School” in einem wohlhabenden Viertel der für seine Musik-Produktionen bekannten Stadt unterrichtet wurde, starb 15 Minuten nach Beginn der Tragödie bei einem Feuergefecht mit der Polizei. Sie war vorher polizeilich nie aufgefallen.

Videokamera-Sequenzen aus der Schule, die von der Polizei freigegeben wurden, zeigen die Brillenträgerin mit roter Baseball-Kappe (verkehrt herum getragen), Camouflage-Kampfhosen, weißem T-Shirt und einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 im Anschlag.

Hale fired a number of rounds inside the Covenant Church/School building. She was armed with these 3 guns and significant ammunition. pic.twitter.com/3LYOU2r0sh — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023

Polizei findet Manifest bei der Schützin

Hale hinterließ vor dem offenbar bis ins Detail geplanten Amoklauf am Montagmorgen (es wurden handgemachte Skizzen des Schulgebäudes samt Eintritts-Möglichkeiten gefunden) nach Angaben von Polizeichef John Drake ein schriftliches Manifest. Darin sollen sich Hinweise auf die Tat befinden. Details nannten die Behörden bisher nicht. Drake deutete am späten Abend an, dass Hale einen „Groll” auf die Schule gehabt haben soll. Ob damit die dezidiert religiös grundierte Ausrichtung der Einrichtung gemeint war, blieb unklar.

Audrey Hale, die mit zwei halbautomatischen Sturmgewehren und einer Pistole ausgerüstet war, verschaffte sich durch den Schuss auf die Glasscheibe einer Seitentür Zugang zu der von 200 Schülern im Alter bis zu 12 Jahren besuchten Lehreinrichtung, die an eine Kirche angeschlossen ist. Im zweiten Stockwerk eröffnete sie das Feuer.

Drei Neunjährige und drei Lehrer erschossen

Dabei kamen Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs, die Tochter des Pastors der Kirche, und William Kinney (alle neun Jahre alt) sowie Mike Hill und Cynthia Peak (beide 61) aus der Lehr-Fakultät sowie Schulleiterin Katherine Koonce (60) ums Leben. Ob Hale die Kinder und die Älteren bewusst ausgewählt hat, war gestern Abend noch unklar.

Nachbarn der mutmaßlichen Schützin, die früher am Nossi College für Kunst und Design in Tennessee eingeschrieben war und dort mehrere Auszeichnungen erhielt, zeigten sich fassungslos, als die Polizei zur Durchsuchung der Wohnung von Hale schritt. „Sie war unauffällig, sehr ruhig”, sagte eine Nachbarin einem lokalen TV-Sender”, nie hätten wir ihr so etwas zugetraut.”

Nach Angaben von Polizeichef Drake hatte Audrey Hale auch einen anderen Tatort im Auge, verzichtete darauf aber, weil ihr dort die Sicherheitsvorkehrungen als zu hoch erschienen. Die Unglücksschule hat, weil privat, anders als die öffentlichen Schulen in Nashville keinen Sicherheitsbeamten auf dem Schul-Campus.

Aufschluss erhoffen sich die durch Ermittler der Bundespolizei FBI und der Staatspolizei verstärkten Fahnder auch von Gesprächen mit dem Vater der Täterin. Die Mutter, Norma Fort Hale, betätigte sich in sozialen Medien bis zuletzt als engagierte Verfechterin strengerer Waffengesetze. Lesen Sie den Kommentar: Schusswaffen in den USA – Aus der Geschichte nichts gelernt

Weibliche Täter sind extrem selten

Weibliche Amokläuferinnen sind bei Massenschießereien in den USA äußert selten. 98 % der Fälle gehen auf das Konto von jungen Männern. Sie gelten aus Sicht von Psychologen aus einem Bündel von Gründen als gewaltbereiter. Von den 191 Schul-Massakern, die das renommierte „Violence Project” seit 1966 katalogisiert hat, gingen nur vier auf das Konto von Mädchen/Frauen.

Die von der Polizei mehrfach bestätigte Tatsache, dass Hale sich als männlich definierte und im Internet die Pronomen „er/ihm” nutzte, löste die Frage aus, ob die junge Frau womöglich in einer Therapie war, bei der das männliche Hormon Testosteron verabreicht wurde. Was nach Ansicht von Medizinern eventuell die gesteigerte Aggression erklären könnte, die die Amokläuferin an den Tag legte. Unklar ist, ob die Identität eine Rolle bei der Tat gespielt hat. Die Polizei gehe allen Spuren nach, sagte der Polizeichef.

Tennessee hat sehr laxes Waffenrecht

Der republikanische geführte Bundesstaat Tennessee gilt als ausgesprochen Waffen-freundlich. Sturmgewehre, wie sie Präsident Joe Biden nach dem Zwischenfall durch den Kongress verbieten lassen will, sind dort ebenso erlaubt wie Magazine mit hoher Kapazität. Bürger dürfen Waffen auch ohne offizielle Zulassung offen auf der Straße tragen. Die politisch Verantwortlichen erwägen das Alter dafür von 21 auf 18 Jahre herabzusetzen.

Unter den vielen Reaktionen von Politikern fiel die von der republikanischen Senatorin Marsha Blackburn, die aus dem nahe gelegenen Brentwood kommt und Tennessee in Washington vertritt, am meisten auf. Die hartleibige Waffen-Anhängerin gehört zu den Lieblingen der Waffen-Lobby-Organisation NRA und bekommt von dort auch Spenden im sechsstelligen Bereich. Auf die Katastrophe an der Covenant School reagierte sie mit der Bitte an die Öffentlichkeit, „in die Gebete für die Betroffenen einzustimmen”.

Die bekannten Country- und Pop-Sängerinnen Rosanne Cash, Tochter der Nashville-Ikone Johnny Cash, und die Liedermacherin Sheryl Crow reagierten vergrätzt: „Verabschiede lieber sinnvolle Waffengesetze, damit die Kinder von Tennessee und Amerika zur Schule gehen können. Ohne das Risiko, niedergeschossen zu werden.”

