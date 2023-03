Der Multimilliardär Elon Musk soll nach dem Willen von Twitter-Nutzern von seinem Chefposten zurücktreten. 57,5 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage stimmten für dessen Rücktritt - ein Votum, das Musk nach eigenen Angaben respektieren will.

Berlin Beim Kurznachrichtendienst Twitter kommt es offenbar zu weitreichenden Störungen. Nutzer habe keinen Zugriff mehr auf ihre Timeline.

Seitdem Milliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, geht es bei dem Unternehmen drunter und drüber. Zahlreiche Mitarbeiter, darunter auch wichtige Programmierer, wurden in den vergangenen Monaten entlassen.

Das führt offenbar wiederholt zu Problemen bei der Nutzung der App. So beschwerten sich am Mittwochvormittag etliche User darüber, dass ihre Timeline nicht geladen werden könne. Den Nutzern werden also keine neuen Tweets ausgespielt. Unter dem #TwitterDown posteten Nutzer der App binnen Minuten mehr als 5000 Tweets.

Elon Musk: Zahlreiche Mitarbeiter mussten gehen

Musk hatte Twitter im Oktober für 44 Milliarden Dollar (heute rund 42 Milliarden Euro) übernommen. Der Chef des Elektroautobauers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX feuerte umgehend das Spitzenmanagement des Kurzbotschaftendienstes und eine Woche später rund die Hälfte der damals 7500 Angestellten. Um weitere Kosten zu sparen, setzte der Multimilliardär die Entlassungen fort.

Auch andere Internet-Konzerne wie der Onlinehandelsriese Amazon, der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta und die Google-Mutter Alphabet haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Entlassungen angekündigt. Der Sparkurs folgt auf eine Expansion des Internetgeschäfts während der Corona-Pandemie. (lro/AFP)

