Sterbehilfe: Vorsicht vor Schnellschüssen und Scheinlösungen

Vor der Sommerpause mal eben das hochsensible Thema „Sterbehilfe“ diskutieren und in Gesetze fassen? Ist keine gute Idee, findet unser Autor.

Es ist immer heikel, wenn das Parlament als Gesetzgeber sich in Gebiete vorwagt, die kaum juristisch zu fassen sind, wo es um Fragen von Glauben, Hoffnung und Liebe geht – und um privateste Situationen: Das Leiden und Sterben eines Menschen ist genau eine solche Situation. Wann jemand meint, das eigene Leben sei unerträglich, ist höchst subjektiv. und kann – zunächst – von niemandem bestritten werden.

Die Frage ist also: Unter welchen Bedingungen darf einem Menschen geholfen werden, freiwillig aus dem Leben zu gehen? Dass auch diese Frage an die subjektive ethische Überzeugung eines jeden Menschen geknüpft ist, zeigt sich schon allein daran, dass im Parlament bei der Debatte um Sterbehilfe der Fraktionszwang aufgehoben ist und das gilt, was eigentlich qua Grundgesetz immer gilt: Die Abgeordneten sind dem Gewissen verpflichtet.

Die Sommerpause zum Nachdenken nutzen

Und dieses Gewissen könnte ihnen unter Umständen zunächst einmal zuraunen, dass es vielleicht dem Ernst der Sache unangemessen ist, ein solches Thema noch einmal eben vor der Sommerpause – wie es so schön heißt – abzuräumen. Umgekehrt wäre es weitaus besser: Allen Parlamentariern ist zu wünschen, dass sie in den kommenden Wochen Zeit finden, darüber nachzudenken, für wen sie Politik machen. Und was sie in ihrer Arbeit konkret tun können, um zu verhindern, dass Menschen in diesem Land so sehr leiden, dass ihnen der Tod als einziger Auswegerscheint.

Pflegenotstand, Palliativmedizin, Inklusion behinderter Menschen, sozial auskömmliche Mindeststandards, Wahrung der Menschenwürde in allen Lebensumständen – da überall ist mehr als genug zu tun. Das zeigt auch der Blick in die Niederlande.

Mit Besonnenheit und unter angemessenen Rahmenbedingungeneine Regelung zu treffen, wie die Freiheit des Menschen auch zum Tode hin zu gewährleisten ist, lässt sich auch im Herbst.

