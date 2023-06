Faeser: Europa unter Erfolgsdruck bei Migrationsabkommen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht Deutschland und die übrigen EU-Staaten in der Frage des Asylsystems unter Zugzwang. Sie sei aber optimistisch, dass am 8. Juni auf dem Treffen der EU-Innenministerinnen und -minister gemeinsame Beschlüsse zustandekämen, sagte Faeser bei einer Pressekonferenz mit ihrem österreichischen Kollegen Gerhard Karner in Berlin.

