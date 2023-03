Gewalttat in Hamburg Schießerei in Hamburger Kirche: Mehrere Tote und Verletzte

Hamburg Bei einer Schießerei sind am Donnerstagabend in einer Kirche in Hamburg mehrere Menschen erschossen worden. Was bisher bekannt ist.

Schock in Hamburg: Bei einer Schießerei in der Hansestadt sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Die Gewalttat ereignete sich bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in einer Kirche.

Die tödlichen Schüsse fielen gegen 21 Uhr in der Kirche in Groß Borstel. Nach "Bild"-Informationen soll es sieben Tote und acht Schwerverletzte geben. Ein Polizeisprecher sagte, "die Toten haben alle Schussverletzungen".

Gewalttat: Motiv für Polizei noch unklar

Es gebe "Hinweise darauf, dass ein Täter eventuell im Objekt ist, sich eventuell sogar unter den Toten befindet“, sagte ein Polizeisprecher. Ein im oberen Teil des Gebäudes aufgefundener Mensch sei "möglicherweise“ der Täter oder einer der Täter.

"Bislang liegen keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vor“, schrieb die Polizei auf Twitter. "Wir bitten darum, keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen.“

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) reagierte bestürzt. „Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe“, twitterte er. Tschentscher rief die Bürgerinnen und Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten. (fmg/dpa)

