Sahra Wagenknecht wird wohl eigene Partei gründen

Linkenpolitikerin Wagenknecht will nun offenbar ihre eigene Partei gründen.

Berlin Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht will nun eine eigene Partei gründen. Offenbar will sie dies am Montag offiziell bekannt geben.

Noch-Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht wird wohl ihre eigene Partei gründen. Nach Informationen dieser Redaktion wird sie dies in der Bundespressekonferenz am Montag verkünden. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Auf der Pressekonferenz, so heißt es, werde Wagenknecht die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.“ vorstellen. Laut „Spiegel“ wurde „BSW“ kürzlich in ihrem direkten Umfeld aufgebaut, das Kürzel soll für „Bündnis Sahra Wagenknecht“ stehen. Laut dem Bericht werde Wagenknecht auf dem Termin in der Bundespressekonferenz zudem einen „klaren Ausblick“ auf die Parteigründung geben, für die der Verein dienen soll.



