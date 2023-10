Verehrung für Wagner-Chef Prigoschin 40 Tage nach seinem Tod

Den orthodoxen Glaubensregeln zufolge wird 40 Tage nach dem Tod eines Menschen mit Gebeten an ihn erinnert. Zu diesem Anlass versammelten sich zahlreiche Menschen in Moskau, um an den früheren Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zu erinnern. Prigoschin starb vor 40 Tagen bei einem Flugzeugabsturz.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Katastrophe, Unglück, Vermischtes, Leute