Parade am 9. Mai Präsident Putin in Moskau: Anklagerede im Zeichen der Angst

Moskau Putin hält am „Tag des Sieges“ in Moskau eine scharfe Anklagerede gegen den Westen. Doch die Furcht vor einer Niederlage ist spürbar.

Wladimir Putin versucht es kurz, aber umso kraftvoller. Keine Viertelstunde spricht der russische Präsidenten an diesem „Tag des Sieges“ in Moskau. Am 9. Mai erinnert das Land alljährlich an das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Aber in Zeiten der Invasion in der Ukraine hören die Menschen in Russland und rund um den Globus noch einmal ganz anders hin. Was wird Putin zum Krieg der Gegenwart sagen, welche Ziele ausgeben? Doch dazu kaum ein Wort. Der Kremlchef holt auf dem Roten Platz lieber zum verbalen Rundumschlag aus.

Putin zum Krieg: Präsident allmählich unter Druck

Der Westen habe, wie 1941 die Nazis, wieder „einen Krieg gegen unser Vaterland angezettelt“, sagt Putin und eröffnet damit eine scharfe Anklagerede. Frei nach der Devise: Angriff ist die beste Verteidigung. Denn natürlich steht der Präsident unter Druck, weil die militärischen Erfolge in der Ukraine ausbleiben. Also klagt er „die globalistischen Eliten“ in den USA und in Europa an. Sie wollten anderen Völkern ihren Willen aufzwingen und Russland zerstören.

Putin ist auf der Ehrentribüne von Weltkriegsveteranen eingerahmt. Das bildet die Kulisse, damit er den großen historischen Bogen schlagen kann. Vom „ungeheuerlichen Bösen“ des Hitlerfaschismus zu dem „Heiligen Krieg“, den die russische Armee heute führe. Es ist einmal mehr das, was Putins Kritiker eine „zynische Täter-Opfer-Umkehr“ nennen. In der Ukraine „müssen wir eine Invasion abwehren“, lautet eine Kernbotschaft des Kremlchefs.

Der russische Präsident Wladimir Putin (r), der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew (M) und der usbekische Präsident Shavkat Mirsijojew (l) kommen zur Militärparade. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Putin schießt gegen den Westen

Putin probt den Frontalangriff gegen den Westen, um die eigenen Reihen zu schließen. Nötig ist das allemal, denn in der Wirklichkeit des Krieges steht die russische Armee unter Druck. Eine ukrainische Gegenoffensive könnte jeden Tag beginnen. Doch davon sagt Putin an diesem 9. Mai nichts. Ohnehin ist aufschlussreicher ist, was der Kremlchef weglässt. Kein Wort von neuen operativen Zielen, etwa in der hart umkämpften Donbass-Stadt Bachmut. Nicht der Hauch einer Andeutung zum Streit zwischen Söldnerchef Jewgeni Prigoschin und der Armeeführung.

Die Militärparade am Tag des Sieges anlässlich des 78. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Verteidigungsminister Sergei Schoigu darf vor der Putin-Rede den Tagesbefehl der Ehrenformation auf dem Roten Platz entgegennehmen, als gäbe es keinen Streit. Als hätte Prigoschin den Minister nicht wüst beschimpft. Putin wiederum beendet seine Rede mit dem traditionellen Hurra-Ruf, den die Soldaten mit einem dreifachen „Hurra“ beantworten. Dann beginnt die übliche Militärparade. Alles unter extremen Sicherheitsvorkehrungen. Selbst Luftballons und E-Zigaretten sind im Publikum diesmal verboten. Wer genau hinhört und hinsieht, erkennt an diesem „Tag des Sieges“ in Moskau vor allem eines: die Angst vor einer Niederlage.

