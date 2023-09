Berlin Nach den heftigen Angriffen letzte Woche werden die Behörden von Bergkarabach aufgelöst. Zehntausende Armenier sind auf der Flucht.

Die Regierung der international nicht anerkannten Republik Arzach (Bergkarabach) hat nach der Niederlage gegen Aserbaidschan die Auflösung aller ihr unterstehenden Behörden bis zum 1. Januar 2024 beschlossen. Das berichteten armenische Medien am Donnerstag unter Berufung auf ein von Regierungschef Samwel Schachramanjan unterzeichnetes Dokument. „Dann beendet auch die Republik Bergkarabach ihr Bestehen“, hieß es dort weiter.

Demnach wurde die Entscheidung wegen der schweren politischen und militärischen Lage getroffen. Sie ziele darauf ab, die Sicherheit und das Leben der Bevölkerung in Bergkarabach zu schützen. Die Auflösung war Teil der Kapitulationsbedingungen.

Lesen Sie auch: Die letzte Flucht – hier endet eine Jahrhundert-Geschichte

Bergkarabach: Aserbaidschan konnte Kapitulation erzwingen

Die Region ist seit Jahrzehnten zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien umstritten. In den 1990er Jahren konnte sich das auf aserbaidschanischem Gebiet liegende, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Bergkarabach mithilfe Eriwans in einem blutigen Bürgerkrieg von Baku loslösen. Die Revanche gelang dem mit Öl- und Gaseinnahmen hochgerüsteten und autoritär geführten Aserbaidschan 2020, als es große Teile Bergkarabachs zurückeroberte.

Auch der anschließend geschlossene und eigentlich von russischen Truppen zu überwachende Waffenstillstand erwies sich als brüchig. Nach kurzen heftigen Angriffen in der vergangenen Woche konnte Aserbaidschan schließlich die Kapitulation der Regierung in Bergkarabach erzwingen und das Gebiet vollständig erobern.

Nach der Auflösung der Republik Bergkarabach müsse sich die Bevölkerung mit den Aserbaidschans Gesetzen zur Eingliederung der Region vertraut machen, um dann selbst zu entscheiden, ob sie nach Bergkarabach zurückkehren wolle, hieß es in dem Erlass Schachramanjans.

Lesen Sie auch: Streit um Bergkarabach: Worum geht es in dem Konflikt?

65.000 Menschen bislang nach Armenien geflüchtet

Nach dem Sieg der Aserbaidschaner hat eine Massenflucht der Armenier eingesetzt, die Gewalt und Verfolgung durch die Sieger befürchten. Inzwischen sind 65.000 Menschen ins Mutterland Armenien geflüchtet. Weitere Zwangsumsiedler sind auf dem Weg. Satellitenbilder zeigen lange Autostaus entlang des Latschin-Korridors, der die einzige Verbindung aus der abgelegenen Gebirgsregion nach Armenien ist. Das aserbaidschanische Militär, das den Korridor zuvor monatelang blockiert und somit eine humanitäre Katastrophe in Bergkarabach provoziert hatte, hat die Trasse für die Ausreise der Armenier geöffnet.

Der Latschin-Korridor ist die einzige Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien. Dort hat sich ein langer Autostau gebildet. Foto: Maxar Technologies/AP/dpa

Allerdings unter strenger Kontrolle. So haben die Behörden in Baku am Mittwoch am Grenzübergang den Ex-Regierungschef von Bergkarabach, Ruben Wardanjan, festgenommen. In Aserbaidschan wird dem einst auch in Russland aktiven Geschäftsmann nun unter anderem Finanzierung von Terrorismus vorgeworfen, wie aserbaidschanische Medien am Donnerstag meldeten.

Experten erwarten, dass praktisch alle in Bergkarabach lebenden Armenier die Region verlassen. Offiziellen Angaben zufolge waren das zuletzt 120.000 Menschen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik