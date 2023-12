Risiko im Wohnzimmer, Männer ohne Schlips und eine Gräberin

Essen. Wo findet man versteckte Gifte? Ist die Krawatte out? Was verbindet Archäologie mit Krimis? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Giftstoff-Gefahr im Wohnzimmer: Wer ahnt schon, wie viele Schadstoffe er täglich in seinem Zuhause einatmet? Noch immer können zahlreiche Materialien und Substanzen für gesundheitliche Probleme sorgen. Antje Urban hat recherchiert.

Die Geschichtengräberin: Rebekka Pax aus Mülheim ist studierte Archäologin. Von dieser Arbeit profitiert sie auch als Schriftstellerin historischer und zeitgeschichtlicher Romane, wie sie im Gespräch mit Walter Bau erzählte.

Das Optimum aus Geist und Körper herauskitzeln: Beim Biohacking geht es darum, den eigenen Körper zu „hacken“, also die Schwachstellen ausfindig zu machen und auszumerzen. Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Das Ende der Krawatte: Hat der Schlips ausgedient? Was denken prominente Krawattenträger wie Guido Maria Kretschmer und Günther Jauch über des Mannes besonderen Schmuck?

Nach der Scheidung: Wer kriegt was? Noch vor der Heirat über eine mögliche Trennung nachdenken – das klingt nicht sonderlich romantisch. Es kann aber sinnvoll sein, wie Sie auf unserer Wirtschaftsseite lesen können.

Liebesglück und Tränen bei den Promis: Gleich mehrere deutsche Politiker verkündeten in diesem Jahr ihre Trennungen - und auch bei einem anderen Promi-Paar sagte die Liebe öffentlichkeitswirksam au revoir. Gleich zwei US-Megastars schwelgen dagegen im Glück.

„Es war eine großartige Zeit“: Die Band Revolverheld hat es mit ihren Hits in Deutschland in die erste Reihe geschafft. Sänger Johannes Strate sprach mit Reinhard Franke über die neue Platte und die Band-Geschichte.

Unbekanntes Paradies an der Adria: Das kleine Montenegro lockt mit kristallklarem Meer, glitzernden Stränden, alten Orten und stillen Seen. Was es hier alles zu entdecken gibt, lesen Sie auf unserer Reiseseite.

Ein Auto wie aus dem Bällebad: Vor 25 Jahren kam der Smart Fortwo auf den Markt. Der Zweisitzer war praktisch und preiswert – schaffte es aber nicht zum Kultstatus. Lesen Sie die Geschichte des kleinen Flitzers auf unserer Autoseite.

In Sachen Auschwitz: Vor 60 Jahren begann begann der erste große NS-Prozess vor einem deutschen Gericht. Das Verfahren war nicht unumstritten, nicht jeder wollte, dass an die Nazi-Gräuel erinnert wird.

Im nächsten Jahr wird alles grüner: Lesen Sie unsere Jahresvorschau auf neue Gesetze und Verbraucherregeln. Jürgen Polzin hat zusammengetragen, was sich 2024 in Sachen Nachhaltigkeit ändert.

