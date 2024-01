Prima Primeln, deutsche Marotten, ein pfundiger Minus-Mann

Essen. Wo wachsen Millionen Primeln? Was ist typisch deutsch? Wie nahm ein Dinslakener 80 Kilo ab? Die Antworten in der Digitalen Sonntagszeitung.

Prima Primeln: Am Niederrhein gibt es das größte zusammenhängende Gartenbaugebiet Europas. Die Firma Hommes produziert dort jährlich rund zwei Millionen Primeln für Händler in Europa. Für sie kann der Frühling kommen. Lesen Sie dazu unsere Titelgeschichte von Rolf Kiesendahl

Der Minus-80-Kilo-Mann: Der Dinslakener Frank Mones litt an- extremem Übergewicht. Er erkämpft sich heute mühsam Fortschritte und möchte anderen Betroffenen Mut machen, sich ihrer Krankheit zu stellen.

Morde unter falscher Flagge? Ein Ex-Verfassungsschützer bezweifelt, ob die „3. RAF-Generation“ hinter vielen ungeklärten Anschlägen steckt. Doch wer war’s dann? Dietmar Seher hat nachgeforscht.

Van schlägt Wohnmobil: Die kompakten Camping-Gefährte haben die klassischen Reisemobile überflügelt – doch sie bieten nicht nur Vorteile.

Ab ins All: Deutsche Technik bringt neu entwickelte Raketen in den Weltraum. Und in der Nordsee wird ein Schiff als mobiler Startplatz getestet. Björn Hartmann hat drei spannende Projekte unter die Lupe genommen.

Vom ESC zum ESC: Als Conchita Wurst gewann Thomas Neuwirth einst selbst den ESC. Jetzt ist er an der Seite von Popstar Rea Garvey im sechsteiligen ARD-Docutainment-Castingformat „Ich will zum ESC!“ als Coach zu sehen. Alexander Nebe hat ihn interviewt.

Nach alter deutscher Sitte? Stoßlüften, Pfand wegbringen, Müll trennen – mehr oder weniger typisch deutsche Gewohnheiten sind auf Social Media ein Hit. Ein britischer Tiktoker hat vor drei Jahren ein Video dazu hochgeladen. Was danach passiert ist, erstaunt ihn bis heute.

Erasmus, der Anti-Rebell: Eine neue Biografie grenzt den großen Humanisten vom Reformator Martin Luther ab – und zeichnet ein facettenreiches Bild. Andreas Thiemann stellt das lesenswerte Buch vor.

Im Land der Legenden: Troja, Assos, Artemis-Tempel – entlang der türkischen Küste reihen sich antike Schätze aneinander. Immer im Blick: das türkisblaue Meer. Lesen Sie die Reportage auf unserer Reiseseite.

Das traurige Schicksal der „Wolfskinder“: Sie wurden nach Kriegsende von den Eltern getrennt, landeten in Kinderheimen oder in fremden Familien. Alfred Schalkau ist einer von ihnen. Lesen Sie bei uns seine bewegende Geschichte.

Wenn die Verdauung nicht stimmt: Eine Störung des natürlichen Gleichgewichts in Magen und Darm kann sehr unangenehme Folgen haben. Was Sie dagegen tun können, lesen Sie auf der Gesundheitsseite.

