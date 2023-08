In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal "Razgruzka Vagnera" am 21.08.2023 veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand an einem unbekannten Ort in eine Kamera.

Moskau In Russland ist ein Privatjet abgestürzt. Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben seines Telegram-Kanals tot.

Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ist nach Angaben seines Telegram-Kanals Grey Zone vom Mittwoch tot. Von offizieller Seite steht eine Bestätigung aus. Nach russischen Behördenangaben stand er aber auf der Passagierliste eines abgestürzten Flugzeugs.

Der Chef der Söldnergruppe Wagner kam wohl bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. Der Privatjet vom Typ Embraer Legacy 600 mit der Registrierungsnummer RA-02795 stürzte in der Nähe des Dorfes Kuschenkino, 16 km von der Stadt Bologoje, zwischen Moskau und St. Petersburg, ab.

Nach vorläufigen Angaben des Ministeriums für Notsituationen kamen 10 Menschen ums Leben: sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug flog von Moskau nach St. Petersburg, wo Jewgeni Prigoschin seinen Firmensitz hat. Prigoschin war auf der Passagierliste des Flugzeuges.

Ein zweites Flugzeug des Söldnerchefs ist sicher auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo gelandet, wird auf X, vormals Twitter, mit Bezug auf Flightradar berichtet.

Der Moment, in dem das Flugzeug, das Jewgeni Prigoschin gehört, abstürzte. Zehn Menschen starben. Es ist noch nicht bekannt, ob der Leiter der Wagner-Gruppe an Bord des Flugzeugs war pic.twitter.com/ucJRku0dNK — Ivan Ruslyannikov (@Ruslyannikov) August 23, 2023

Jewgeni Prigoschin: Bislang letztes Lebenszeichen

Vor wenigen Tagen noch hatte sich Prigoschin in einem 40 Sekunden langen Videoclip, verbreitet von dem ihm nahestehenden Telegram-Kanal "Grey Zone" zu Wort gemeldet. Zu sehen war er in Tarnkleidung, mit Gewehr in der Hand, im Hintergrund Bewaffnete und ein Pickup-Truck.

Mehr zu Prigoschin und den Wagner-Söldnern lesen Sie hier

Laut "Grey Zone" wurde das Video in einem afrikanischen Land aufgenommen. Wann allerdings, das ist unklar. Dass Prigoschin auf der Passagierliste des abgestürzten Flugzeuges ist, bestätigt die russische Nachrichtenagentur Tass. Und die Agentur Interfax schreibt: "Die Liste der Passagiere enthält den Vor- und Nachnamen von Jewgeni Prigoschin."

Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt. Der Prigoschin nahestehende Kanal ‚Grey Zone‘ behauptet, dass Prigoschins Flugzeug von der Luftverteidigung abgeschossen wurde. Es gibt keine offizielle Bestätigung dieser Information.

US-Präsident Joe Biden hat wenig überrascht auf den Flugzeugabsturz in Russland reagiert. Er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.“ Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können. (mit dpa)

