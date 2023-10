Berlin. Die Politikerin hat offiziell mit der Gründung einer Partei begonnen – und ist dafür aus der Linken ausgetreten. Politik-News im Blog.

Wagenknecht verkündet Austritt aus der Linken – und kündigt neue Partei an

Wagenknecht wird sich laut Schirdewan: „deutlich rechts“ aufstellen müssen

Bundesinnenministerin Faeser bringt ihr Gesetzespaket „für mehr und schnellere Rückführungen“ ins Kabinett ein

Zahl der Rückführungen in diesem Jahr sei schon um 27 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum

Deutschlandtag der Jungen Union: Von der Leyen fordert schärferes Vorgehen gegen Schleuser und Schlepper

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht vollzieht den Bruch mit ihrer bisherigen Partei Die Linke. Die 54-Jährige präsentiert heute in Berlin ihr neues politisches Projekt: sas „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Viele fühlten sich von keiner Partei mehr vertreten, so Wagenknecht, der aus der Linken scharfe Kritik entgegenschlägt.

Politik-News vom 23. Oktober: Wagenknecht verkündet Austritt aus der Linken

10.06 Uhr: Für die Gründung einer neuen Partei ist Sahra Wagenknecht nun aus der Linken ausgetreten. Das verkündete die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali am Montag. Auch sie selbst und weitere Abgeordnete seien ausgetreten, so Ali.

Sahra Wagenknecht präsentiert neues Bündnis in Berlin

9.32 Uhr: Es ist wohl der nächste Schritt in Richtung Parteigründung: Um 10 Uhr stellte Sahra Wagenknecht in der Bundespressekonferenz in Berlin das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ vor. Angekündigt ist dieses zunächst als Verein – der gilt jedoch als Vorstufe zu einer neuen Partei.

Auf dem Podium sollen neben Wagenknecht selbst auch die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Christian Leye, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, und der Unternehmer Ralph Suikat Platz nehmen.

Wagenknecht BPK

Wagenknecht wird sich laut Schirdewan „deutlich rechts“ aufstellen müssen

8.21 Uhr: Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan erwartet eine Positionierung des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) im rechten Parteispektrum. „Wenn Sahra Wagenknecht mit ihrem Projekt Erfolg haben will, wird sie sich deutlich rechts aufstellen müssen“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. „Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie genau das zu tun beabsichtigt.“ Das sei keine Konkurrenz für die Linke, sondern für andere, sagte Schirdewan, ohne eine Partei explizit zu nennen. „Eine linke Partei muss Menschen solidarisch zusammenführen und sie darf sie niemals gegeneinander ausspielen.“

Die Neugründung sei für die Linke auch eine Chance, sagte Schirdewan. „Die Linke wird als die Partei, die Gerechtigkeit, friedliche Konfliktlösung, sozialen Klimaschutz und klare Kante gegen Rechts vertritt, wieder klar erkennbar. So kann Die Linke wieder erfolgreich werden.“

Bundesinnenministerin will neues Gesetzespaket für Abschiebungen in das Kabinett einbringen

7 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will in dieser Woche Maßnahmen für effektivere Abschiebungen auf den Weg bringen. „Ich werde unser umfassendes Gesetzespaket für mehr und schnellere Rückführungen am Mittwoch ins Kabinett einbringen“, sagte die SPD-Politikerin der „Rheinischen Post“ (Montag). Wer kein Bleiberecht habe, müsse Deutschland wieder verlassen. „Das ist notwendig, damit wir Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg und Terror gefunden haben, weiter gut versorgen können.“ So habe man allein 1,1 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Schutz geboten.

Faeser betonte, dass die Zahl der Rückführungen in diesem Jahr schon um 27 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum sei. „Dennoch müssen wir Regelungen vorsehen, mit denen wir unser Recht konsequenter und schneller durchsetzen können.“„Unser Rückführungspaket sieht dafür ein Bündel restriktiver Maßnahmen vor“, sagte die Bundesinnenministerin. Dazu gehöre auch, Straftäter und Gefährder konsequenter und schneller auszuweisen und abzuschieben. Faeser hatte die Pläne bereits vorletzte Woche vorgestellt. „Dabei ist klar, dass wir zugleich weiter sehr intensiv über Abkommen mit den Herkunftsländern verhandeln werden, damit diese ihre Staatsangehörigen auch tatsächlich zurücknehmen“, sagte sie nun.

Politik-News vom 22. Oktober: Deutschlandtag der Jungen Union – Von der Leyen fordert schärferes Vorgehen gegen Schleuser und Schlepper

20.10 Uhr: Im Umgang mit irregulärer Migration hat die CDU-Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein schärferes Vorgehen gegen Schleuser gefordert. „Wir in Europa müssen diejenigen sein, die entscheiden, wer zu uns in die Europäische Union kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schleuser und Schlepper, deshalb müssen wir sie bekämpfen“, sagte sie am Sonntag beim Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig.

Man müsse Außengrenzen besser schützen und Geflüchtete in der EU gerechter verteilen, forderte von der Leyen. Im vergangenen Jahr seien 3,7 Millionen Menschen – ohne Ukrainerinnen und Ukrainer – regulär nach Europa gekommen. „Das läuft völlig geräuschlos, das ist die reguläre Migration, die wir brauchen, wir brauchen mehr davon.“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Deutschlandtag der Jungen Union. Foto: Moritz Frankenberg / DPA Images

Es gebe auch Menschen, die über Schleuser und Schlepper kämen, sagte von der Leyen. „Und hierum geht es, Schleuser und Schlepper machen ein Milliardengeschäft, das ist organisierte Kriminalität. Sie belügen die Menschen, sie machen ihnen was vor, sie rauben sie aus, sie nehmen ihnen den letzten Cent. Sie setzen sie auf diese seeuntüchtigen Schlauchboote.“

Man müsse diejenigen konsequent abschieben, die keinen Anspruch auf Asyl hätten, betonte von der Leyen. Im vergangenen Jahr gab es ihr zufolge 420 000 Ausreisebescheide in der EU, in 80 Prozent der Fälle hielten sich die Ausreisepflichtigen weiter in der EU auf. „Das können wir nicht weiter so tolerieren.“ Auch den Kommunen könne man das nicht weiter zumuten, sagte sie.

Linke plant wohl Ausschluss von Wagenknecht-Unterstützern

16.50 Uhr: Der Linken-Vorstand will gegen alle Beteiligten des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“ ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Das geht laut ARD aus einem Beschlusspapier vor. Wagenknecht will am Montag in Berlin ihren Verein BSW („Bündnis Sahra Wagenknecht“) vorstellen.

In dem Fünf-Punkte-Plan heißt es auch, dass gemeinsam mit den zuständigen Gliederungen geprüft werden soll, wie die Mitgliedsrechte entzogen werden können. Außerdem fordert der Parteivorstand alle Abgeordneten auf, die sich an dem Wagenknecht-Verein beteiligen, „ihre durch die Linke errungenen Mandate niederzulegen.“ Das sei ein Gebot des Anstandes.

Noch-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will offenbar eine eigene Partei gründen. Foto: Britta Pedersen / DPA Images

Das Papier soll am Montag vom Geschäftsführenden Parteivorstand beschlossen werden. Die Linken-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan wollen offenbar versuchen, den Druck auf Wagenknecht und ihre Anhänger zu erhöhen. So wird in dem Papier die Gründung des Wagenknecht-Vereins als „klare(r) Schritt zum Aufbau einer konkurrierenden Partei“ bezeichnet. „Dieses Vorgehen ist ein offener Angriff auf unsere Partei, auf die einzige im Parlament vertretene linke Partei in diesem Land.“ Sahra Wagenknecht will am Montag in einer Pressekonferenz Details zu der Vereinsgründung bekannt geben.

