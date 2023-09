Jens Stoltenberg rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Kämpfe in der Ukraine.

Politik-News im Überblick Stoltenberg schaltet sich in Debatte um Taurus-Waffen ein

Der Nato-Generalsekretär hat eine klare Meinung zu den deutschen Vorbehalten gegen die Taurus-Lieferung. Alle Politik-News im Blog.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg mischt sich in die deutsche Debatte um Taurus-Marschflugkörper ein

FDP will Stromsteuer senken und keinen Industriestrompreis einführen

Innenministerin Nancy Faeser stützt von der Leyens Plan zur Überwachung des Mittelmeers

Berlin. Nach dem Tausende Menschen in der vergangenen Woche die italienische Insel Lampedusa erreicht haben, ist die Lage vor Ort dramatisch. EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen war mit der italienschen Regierungschefin Giorgia Meloni vor Ort.

Von der Leyen will künftig die Grenzen der EU in Richtung Nordafrika besser schützen lassen. Unterstützung für den Vorschlag erhält sie aus Berlin. "Wir werden es nicht anders machen können", sagte Innenministerin Nancy Faeser am Sonntagabend.

Politik-News vom 18. September: Stoltenberg schaltet sich in Debatte um Taurus-Lieferung ein

6.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in die Debatte um eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet und die Bedeutung solcher Waffensysteme für den Kriegsverlauf betont. Er begrüße, dass "manche Alliierte - Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten - bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagte Stoltenberg unserer Redaktion. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine - einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme - macht einen entscheidenden Unterschied."

Angesprochen auf die Sorge der Bundesregierung, die Ukraine könnte mit deutschen Waffen russisches Territorium angreifen, verwies Stoltenberg auf den russischen Überfall. "Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung, das in der UN-Charta verankert ist. Und wenn wir die UN-Charta ernst nehmen, müssen wir der Ukraine helfen, sich selbst zu verteidigen", sagte er.

Deutschland sei "eine Führungsnation bei der militärischen Unterstützung der Ukraine", betonte Stoltenberg. "Das ist ein Beitrag von unschätzbarem Wert." Ein Sieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre nicht nur eine Tragödie für die Ukrainer, sondern auch gefährlich für den Westen, so der Nato-Generalsekretär. "Putin darf nicht den Eindruck bekommen, dass er seine Ziele erreicht, wenn er Gewalt anwendet. Daher werden wir an der Seite der Ukraine stehen, so lange es nötig sein wird."

Stoltenberg machte deutlich, dass er keine unmittelbare Gefahr einer nuklearen Eskalation des Krieges sieht. "Wir haben eine klare Botschaft an Russland geschickt: Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden. Moskau muss verstehen, dass der Einsatz von Atomwaffen inakzeptabel ist", sagte er. "Wir beobachten sehr genau, was die russische Armee tut. Bisher haben wir keine Veränderungen bei den russischen Atomstreitkräften bemerkt, die uns veranlassen würden, darauf zu reagieren."

Zugleich betonte Stoltenberg, dass die Nato auf den Einsatz von Atomwaffen vorbereitet wäre. "Der Zweck der Nato ist, Krieg zu verhindern – erst recht einen Nuklearkrieg", sagte er. "Wir haben eine glaubwürdige Abschreckung."

Jens Stoltenberg rechnet nicht mit einem schnellen Ende der Kämpfe in der Ukraine. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

FDP reagiert aufgeschlossen auf Stoltenberg-Appell

6.30 Uhr: Die FDP hat aufgeschlossen auf den Appell von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagiert, mehr in die Verteidigung zu investieren. Im kommenden Jahr werde Deutschland erstmals das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte aufzuwenden, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, unserer Redaktion. "Wenn wir das über mehrere Jahre schaffen, ist viel erreicht. Für weitere Steigerungen sind wir offen, sofern im Haushalt noch Spielräume gefunden werden."

Müller stellte sich hinter den Beschluss des Nato-Gipfels in Vilnius, wonach zwei Prozent nur die Untergrenze darstellen könnten. Zugleich verwies er auf die Ampel-Partner, die Verteidigungsausgaben über zwei Prozent hinaus nicht mittragen würden. "Die Haushaltslage lässt derzeit auch wenig Spielräume", sagte Müller. "Wir müssen das Machbare ausschöpfen, und die Bundeswehr hat eine hohe Priorität."

FDP pocht auf Senkung der Stromsteuer

6.10 Uhr: Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, hat bekräftigt, dass seine Partei statt einem Industriestrompreis auf eine Senkung der Stromsteuer in Kombination mit einer Verlängerung des Spitzenausgleichs setzt. "Von einer Senkung der Stromsteuer würde jeder profitieren, der die Steuer derzeit bezahlt – die Studentin, der Rentner, das kleine Ladengeschäft, der Mittelständler", sagte Houben dieser Redaktion. "Und das große Unternehmen, wenn es nicht bereits von der Stromsteuer befreit ist." Und um jene Firmen zu entlasten, die vom Spitzenausgleich profitieren, könne man diesen verlängern. Houben beziffert die Kosten auf ca. 8 Milliarden Euro pro Jahr. "Etwa 2 Milliarden für den Spitzenausgleich, 6 Milliarden für die Senkung der Stromsteuer."

Die Sorge, dass eine breite Entlastung die falschen Anreize setzen könnte und Unternehmen vielleicht weniger in Energieeffizienz und Transformation investieren, halte er für "Spekulation", sagte Houben weiter. "Ich gehe davon aus, dass die betroffenen Unternehmen, für die das ja ein großer Kostenfaktor ist, immer darum ringen, weniger Strom zu verbrauchen. Aber eine Gefahr ist trotzdem da." Eine Einigung in der Sache stehe und falle mit einem "seriösen Finanzierungsvorschlag".

Innerhalb der Ampel-Koalition gibt es dagegen allerdings Vorbehalte. Andreas Audretsch, stellvertretender Chef der Grünen-Fraktion im Bundestag, sagte unserer Redaktion, Garantien müssten mit Zielen verbunden werden – "etwa Tarifbindung, Standortgarantien oder Pläne für die Umstellung auf neue Klimatechnologien. Es geht um klimaneutrales Wirtschaften, neue Wertschöpfung und gute Jobs." Es sein zunächst einmal gut, dass unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch liegen, erklärte Audretsch. "Es lohnt, sich dazu konstruktiv auszutauschen. Es geht um eine wichtige Frage für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht um künftigen Wohlstand in Deutschland."

Das Dax-Unternehmen BASF leidet unter der derzeitigen Konjunkturschwäche und vergleichsweise hohen Energiepreisen in Deutschland. Foto: Uwe Anspach/dpa

Politik-News vom 17. September: Faeser stützt von der Leyens Pläne zur Überwachung des Mittelmeers

21 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich hinter Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestellt, angesichts der vielen Überfahrten von Migranten die Überwachung der EU-Außengrenze im Mittelmeer zu Luft und zu See zu verstärken. „Ja, wir werden es nicht anders machen können“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. „Ansonsten kriegen wir die Migrationslage so nicht in den Griff.“

Das Bundesinnenministerium hatte am Samstag mitgeteilt, Faeser wolle am Montag Beratungen mit ihren Amtskollegen aus Spanien, Italien und Frankreich über die Lage im Mittelmeer fortsetzen. Faeser sprach von einer schwierigen Lage auf der Insel Lampedusa und kündigte an, man wolle einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg bringen.

