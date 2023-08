Berlin. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge fordert schnelle Beschlüsse zur Begrenzung der Mieten. Die Politik-News hier im Blog.

Vom Ampel-Zoff über die Kindergrundsicherung bis zu den Plänen für einen Mietenstopp von der SPD – die Bundespolitik sorgte zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. In vielen Fragen – so scheint es – ist sich die Bundesregierung uneins. Doch zumindest in der Frage um die Kindergrundsicherung soll es bald eine Einigung geben. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern an. Scholz dazu: "Die Bundesregierung wird bis nächste Woche klären, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird."

Zeit zur Aussprache bietet die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Hier könnten die Streittehmen der Ampel-Koalitionäre auf den Tisch kommen. Hier im News-Blog halten wir Sie über die wichtigen Entwicklung auf dem Laufenden:

Politik-News vom 27. August: Dröge macht Druck auf Ampelregierung bei Mietpreisen

21 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat die Ampelregierung aufgefordert, die Beschlüsse des Koalitionsvertrags zur Begrenzung der Mieten umzusetzen. "Die Verlängerung der Mietpreisbremse, die deutliche Absenkung der Kappungsgrenze und zusätzlich die klare Regulierung von Indexmieten sind dringend notwendig", sagte sie gegenüber unserer Redaktion. "Hier braucht es jetzt die entsprechenden Gesetzesentwürfe durch die zuständigen Minister."

Dröge betonte: "Mieten steigen enorm und bringen Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend an die Belastungsgrenze." Im Koalitionsvertrag gibt es eine klare Vereinbarung, die Mieten stärker zu regulieren. "Trotzdem warten wir nun schon seit 1,5 Jahren auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags in Sachen bezahlbare Mieten." Zuvor hatte die SPD-Bundestagsfraktion einen Vorschlag für einen dreijährigen Mietenstopp unterbreitet.

