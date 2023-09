In einem Imagevideo der Union ist statt des Reichstags der Präsidentenpalast aus Georgien zu sehen. Weitere Politik-News im Blog.

Peinlicher Fehler: Die CDU zeigt im neuen Imagefilm ein Gebäude aus Tiflis statt des Reichstag in Berlin

SPD rudert nach Fehler im Wahlprogramm zurück

Berlin. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Helmut Kohl und Angela Merkel: Die CDU präsentiert in einem neuen Imagefilm die Größen der Partei. Doch im Film gibt es einen peinlichen Fehler: Statt des Reichstags in Berlin zeigt das Video den Präsidentenpalast im georgischen Tiflis.

Politik-News vom 20. September: CDU-Imagefilm verwechselt offenbar Reichstag mit georgischem Präsidentenpalast

"Unser starkes Zeichen": Mit einem neu gestalteten Parteilogo, der Farbe Türkisblau und einem Imagefilm will die CDU ihre Partei neu darstellen. In dem unter anderem auf X (vormals Twitter) veröffentlichten, rund einminütigen Video Clip sind Größen der Partei zu sehen, wie etwa Adenauer, Kohl und Merkel. Es folgen Symbolbilder, die für Wachstum, Zukunftstechnologien und die Wirtschaft stehen sollen. Auch der Deutsche Bundestag ist zu sehen – oder etwa nicht? "Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt", heißt es dazu.

Was auf den ersten Blick wie das Reichstagsgebäude mit der markanten Glaskuppel erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein anderes Bauwerk: der Präsidentenpalast in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Im Vergleich mit dem Deutschen Bundestag sind eindeutige Unterschiede zu erkennen, wie etwa die Form der Kuppel oder der Porta. Wie es zu dem Fehler kam und warum dieser nicht vor der Veröffentlichung auffiel, ist bislang nicht bekannt.

Politik-News vom 19. September: Hessen-SPD gesteht peinlichen Fehler im Wahlprogramm

18.24 Uhr: Die hessische SPD hat eine Passage zur Reform des kommunalen Wahlrechts für Ausländer in ihrem Wahlprogramm korrigiert. Dabei geht es um den Vorschlag der Partei, ab wann nicht aus einem EU-Land stammende Ausländer bei kommunalen Wahlen mitabstimmen sollen. Im Wahlprogramm wurde bislang eine Dauer von sechs Monaten genannt, was aber auf einen Übertragungsfehler zurückgehe, teilte die Partei am Dienstag in Wiesbaden mit. Richtig sei ein Zeitraum von sechs Jahren. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag habe bereits im Mai 2022 ein Positionspapier beschlossen, dessen Inhalt in das Wahlprogramm eingeflossen sei. „Durch einen redaktionellen Fehler wurden aus den sechs Jahren, die in dem Fraktionspapier als Frist genannt sind, bei der Übertragung der Position in unser Wahlprogramm sechs Monate“, erklärte Generalsekretär Christoph Degen. „Die Formulierung im Wahlprogramm ist also schlichtweg falsch und gibt die Beschlusslage der SPD Hessen und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag nicht korrekt wieder.“ Die Regelung solle außerdem nur für Nicht-EU-Ausländer mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel gelten.

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat und Spitzenkandidatin der SPD in Hessen. Foto: Carsten Koall/dpa

Der Fehler wurde nach Angaben der SPD inzwischen in dem online gestellten Wahlprogramm korrigiert. Es sei ein Hinweis ergänzt worden, um die Änderung transparent zu machen.

Politik-News vom 18. September:

Im Vorfeld eines internationalen Treffens zur Unterstützung der Ukraine hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) weitere Rüstungshilfe für Kiew angekündigt. Insgesamt werde das Paket 400 Millionen Euro schwer sein, sagte der Politiker gegenüber "Bild". Geliefert werden sollen Munition geschützte Fahrzeuge und Minenräumsysteme, aber auch Kleidung und Geräte zur Strom- und Wärmeerzeugung für den Winter.

Die israelische Regierung hat offenbar offiziell Beschwerde gegen den deutschen Botschafter Steffen Seibert eingelegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Montag hingegen, es sei keine Beschwerde Israels eingegangen. Israels Botschaft in Berlin widersprach dieser Darstellung.

Die FDP im Bundestag hat Pläne von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) abgelehnt, Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. Dies werde dazu führen, "dass die Kommunen dann mit billigen Arbeitskräften in Konkurrenz zu privaten Dienstleistern treten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stephan Thomae, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montagausgaben).

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich in die Debatte um eine Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine eingeschaltet und die Bedeutung solcher Waffensysteme für den Kriegsverlauf betont. Er begrüße, dass "manche Alliierte – Großbritannien, Frankreich, die Vereinigten Staaten – bereits weitreichende Raketensysteme geliefert haben", sagte Stoltenberg unserer Redaktion. "Deutschlands starke Unterstützung der Ukraine – einschließlich Panzer und Luftabwehrsysteme – macht einen entscheidenden Unterschied." Mehr zum Ukraine-Krieg: Masala sagt "tiefe Kämpfe" für den Winter voraus

Die FDP hat aufgeschlossen auf den Appell von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reagiert, mehr in die Verteidigung zu investieren. Im kommenden Jahr werde Deutschland erstmals das Nato-Ziel erreichen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Streitkräfte aufzuwenden, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Müller, unserer Redaktion.

´Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, hat bekräftigt, dass seine Partei statt einem Industriestrompreis auf eine Senkung der Stromsteuer in Kombination mit einer Verlängerung des Spitzenausgleichs setzt. "Von einer Senkung der Stromsteuer würde jeder profitieren, der die Steuer derzeit bezahlt – die Studentin, der Rentner, das kleine Ladengeschäft, der Mittelständler", sagte Houben dieser Redaktion. Lesen Sie dazu: Was der Industriestrompreis für die Wirtschaft heißt

