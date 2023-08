Eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts Frankfurt greift an einem Regal nach einer Gerichtsakte. Der digitale Wandel in der hessischen Justiz ist mit der Einführung der E-Akte ein weiteres Stück vorangekommen.

Berlin. Die Ampel will die Verwaltung digitalisieren. Nun gibt es Kritik an der Höhe der Mittel, die die Regierung 2024 dafür aufwenden will – das Innenministerium beschwichtigt. Derweil erreichte die AfD im ARD-"Deutschlandtrend" einen neuen Höchstwert. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage 21 Prozent der Bürger für die AfD stimmen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 3. August: Ampel plant Kürzungen bei der Digitalisierung der Behörden

20.10 Uhr: Der Haushaltsplan für die dringend nötige Digitalisierung der Behörden in Deutschland hat eine Kontroverse ausgelöst. Kritiker bemängeln eine massive Kürzung der Mittel, die im vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgesehen sind. Das Bundesinnenministerium beschwichtigte am Donnerstag: Dank nicht ausgegebener Gelder aus den Vorjahren werde die Differenz größtenteils aufgefangen.

Nach dem Anfang Juli vom Kabinett beschlossenen Entwurf für den Bundeshaushalt sind für das kommende Jahr für den Bereich "Digitalisierung der Verwaltung und Verwaltungsdienstleistungen" des Bundesinnenministeriums statt bisher 377 Millionen nur noch 3,3 Millionen Euro eingeplant. Mit einer Reform des Onlinezugangsgesetzes (OZG) macht die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun einen neuen Anlauf, damit Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Behörden-Dienstleistungen online nutzen können.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte über Unmut unter anderem in der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein berichtet. Das Land sollte demnach federführend für alle Bundesländer in Absprache mit dem Bund unter anderem die Onlinebeantragung des Wohngeldes ausarbeiten und hat diese Vereinbarungen nun gekündigt.

"Deutschlandtrend": AfD erreicht bei Wählergunst neuen Höchstwert

19.02 Uhr: Die AfD hat im neuen ARD-"Deutschlandtrend" einen neuen Höchstwert erreicht. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage 21 Prozent der Bürger für die AfD stimmen. Damit übertraf ihr Zustimmungswert den Anfang Juli verzeichneten Höchstwert um einen Prozentpunkt.

Die Kanzlerpartei SPD verschlechterte sich in der Umfrage hingegen um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent.

Die Union wäre demnach trotz einer Verschlechterung um einen Prozentpunkt mit 27 Prozent weiterhin stärkste Kraft.

Die Grünen konnten sich im „Deutschlandtrend“ um einen Prozentpunkt auf 15 Prozent verbessern.

Die ebenfalls an der Ampel-Regierung im Bund beteiligte FDP blieb unverändert bei sieben Prozent.

Die Linke liegt derzeit mit einem Zustimmungswert von vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde des Bundestages.

Alle anderen Parteien kämen der Umfrage zufolge zusammen auf neun Prozent. Für die repräsentative Erhebung des Instituts infratest dimap waren 1297 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt worden.

Ampel ringt weiter um Kindergrundsicherung

15.45 Uhr: Wenige Wochen vor dem Ende einer durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesetzten Frist ringt die Ampel-Koaliton weiter um die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Streit gibt es laut einem Bericht des Nachrichtenportals t-online vom Donnerstag darüber, ob bestimmte Leistungen in die Kindergrundsicherung integriert und somit automatisch und pauschal an Berechtigte ausgezahlt werden sollen.

Die betroffenen Leistungen aus dem Bereich "Bildung und Teilhabe" müssen bislang einzeln beantragt werden. Berechtigt sind Bezieher von Kinderzuschlag oder Wohngeld.

Die FDP wandte sich dagegen, sie künftig im Rahmen der Kindergrundsicherung automatisch auszuzahlen. "Einfach nur mehr Geld für die Eltern halte ich für den falschen Weg, so tun wir nichts gegen Chancenarmut", sagte FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine t-online. "Die Leistungen soll man buchen können wie im Amazon-Warenkorb: ein Sportangebot oder eine Nachhilfestunde, alles über eine digitale Plattform." So werde Bürokratieaufwand gespart, ohne an sozialen Leistungen zu kürzen.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, und Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, haben Gesprächsbedarf. Foto: Kay Nietfeld / dpa

FDP begrüßt Regierungspläne für verschärfte Abschieberegeln

6.00 Uhr: Die FDP begrüßt den Vorschlag von Nancy Faesers (SPD), den Ausländerbehörden mehr Zeit für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu verschaffen. Noch immer scheiterten viel zu viele Abschiebungen, sagt er Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Thomae gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss sich schleunigst ändern. Der Staat muss dafür sorgen, dass seine Entscheidungen auch vollstreckt werden können."

Er hält geplante Verfahrensänderungen, wie die Verlängerung des Abschiebegewahrsams auf 28 Tage und erweiterte Betretungsrechte in Flüchtlingsunterkünften für ein wichtiges Signal. Für eine echte Umsetzung müssten Bund, Länder und Kommunen aber Hand in Hand arbeiten.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP Stephan Thomae begrüßt Regierungspläne für verschärfte Abschiebe-Regeln. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Neuregelung ist Teil eines Diskussionsentwurfs, der nach Gesprächen zwischen Ministerium, Ländern und Kommunen entstanden ist. Mit diesen soll nun weiter beraten werden, bevor das Ministerium Gesetzentwürfe vorlegt. Vorgeschlagen wird von Faeser unter anderem auch, dass Widerspruch und Klage gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote keine aufschiebende Wirkung mehr haben.

Politik-News vom 2. August: FDP-Generalsekretär verteidigt Generationenkapital gegen Kritik von DGB und Grünen

1.00 Uhr: FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Pläne für das sogenannte Generationenkapital als Baustein der nächsten Rentenreform gegen Kritik von Gewerkschaften und Grünen verteidigt: "Wir brauchen die Erträge aus dem Kapitalmarkt, um die Rente zukunftsfest zu machen", sagte Djir-Sarai gegenüber dieser Redaktion. Die Kritik von Grünen und Gewerkschaften zeuge "von großem Unwissen" im Hinblick auf die bestehenden Probleme in der Rentenpolitik. "Wir können nicht weiter einzig und allein auf das Umlageverfahren setzen, das wäre geradezu fahrlässig und in höchstem Maße ungerecht gegenüber künftigen Generationen", so der FDP-Politiker.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Durch die demografische Entwicklung werde das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Rentnern immer unausgewogener, was steigende Beiträge und sinkende Renten zur Folge habe. Bereits jetzt müsse der Staat der Rentenversicherung immer mehr Mittel zuschießen, 2022 habe sich der Zuschuss bereits auf über 100 Milliarden Euro belaufen. Durch das Generationenkapital werde dagegen ein aus öffentlichen Geldern finanzierter Kapitalstock aufgebaut, der die Rentenfinanzen langfristig stabilisieren werde, so Djir-Sarai. "Die Sicherung des Rentenniveaus ist untrennbar mit dem Generationenkapital verbunden", erklärte der FDP-Politiker.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte sich skeptisch zur Einführung eines Generationenkapitals geäußert, der Grünen-Rentenexperten Markus Kurth hatte die Pläne grundsätzlich in Frage gestellt.

Innenministerium legt Vorschläge für Verschärfung bei Abschiebungen vor

17.30 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schlägt eine Ausweitung des Ausreisegewahrsams von derzeit bis zu zehn auf künftig bis zu 28 Tage vor. Damit sollen die Behörden mehr Zeit bekommen, um eine Abschiebung vorzubereiten, wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Neuregelung ist Teil eines Diskussionsentwurfs, den das Ministerium nach Gesprächen mit Ländern und Kommunen erarbeitet hat. Mit diesen soll nun weiter über das Thema beraten werden bevor das Ministerium Gesetzentwürfe vorlegt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Besuch der Gewaltschutzambulanz der Charité. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

"Unter engen rechtsstaatlichen Voraussetzungen" sollen die Beamten bei einer Abschiebung zudem weitere Räumlichkeiten betreten dürfen. Damit solle sichergestellt werden, dass Betroffene auch tatsächlich in Gemeinschaftsunterkünften angetroffen werden, hieß es zur Begründung. Einreise- und Aufenthaltsverbote sowie Wohnsitzauflagen und räumliche Beschränkungen sollen zudem künftig sofort vollziehbar und damit wirksamer werden. Um Ausländerbehörden zu entlasten, schlägt das Ministerium außerdem eine längere Gültigkeit unter anderem von Aufenthaltsgestattungen im Asylverfahren sowie von Aufenthaltserlaubnissen von subsidiär Schutzberechtigten vor.

Statistiker melden Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen

10.40 Uhr: Im vergangenen Jahr haben die Jugendämter in Deutschland bei fast 62.300 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Vernachlässigung, psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt festgestellt. Das waren rund 2300 Fälle oder vier Prozent mehr als im Jahr zuvor und ein neuer Höchststand, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. In 68.900 Fällen lag nach Einschätzung der Behörden zwar keine Kindeswohlgefährdung vor, jedoch ein erzieherischer Hilfebedarf - dies war ein Anstieg um zwei Prozent. Auch die Zahl der von den Jugendämtern im Vorfeld gestiegenen Hinweismeldungen zu einem Verdacht über eine mögliche Gefährdung stieg um drei Prozent auf 203.700.

Kriminalität: Polizei findet immer mehr Kinderpornografie Kriminalität- Polizei findet immer mehr Kinderpornografie

Immer mehr Rentner beziehen im Alter Grundsicherung

Die Grundsicherung im Alter können Rentner beantragen, deren Einkünfte nicht für den Lebensunterhalt reichen. Foto: Jan Woitas / picture alliance/dpa

6.55 Uhr: Immer mehr Rentner in Deutschland müssen im Alter ihre Bezüge mit Grundsicherung aufstocken. Laut einer Aufstellung der Rentenversicherung, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, erhielten im Jahr 2022 insgesamt 454.000 Rentner Grundsicherung. Ein Jahr zuvor waren es noch 433.000 gewesen, 2020 lag die Zahl bei 414.000 Menschen.

Im Vergleich mit allen Altersrenten wächst der Anteil der aufgestockten Renten allerdings auf niedrigem Niveau. Laut den Zahlen der Rentenversicherung betrug er im vergangenen Jahr 2,8 Prozent. Die Grundsicherung im Alter können Rentner beantragen, deren Einkünfte nicht für den Lebensunterhalt reichen.

Bundeswehr erneut mit weniger Bewerbern

Reservisten auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

5.00 Uhr: Die Zahl der Bewerber bei der Bundeswehr sinkt weiter. Von Januar bis Ende Mai 2023 bewarben sich deutlich weniger Männer und Frauen für den Soldatenberuf als im Vorjahreszeitraum, wie der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf einen Bundeswehr-Sprecher berichtete. Laut einer internen Tabelle des Wehrressorts bewarben sich dem Magazin zufolge bis Ende Mai dieses Jahres 23.414 Frauen und Männer. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2022 ein Rückgang von rund sieben Prozent.

Bereits Anfang Juni hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) infrage gestellt, ob das Ziel der Aufstockung der Bundeswehr auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2031 eingehalten werden könne. Bei der Bundeswehr gibt es aktuell rund 183.000 Soldatinnen und Soldaten.

Junge-Union-Chef: Brandmauer vor allem Problem von SPD und Grünen

Johannes Winkel, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Foto: Roberto Pfeil/dpa

2.00 Uhr: In der Debatte um eine Abgrenzung von der AfD hat der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, Vorwürfe gegen die SPD und Grünen erhoben. "Wenn es eine Brandmauer gegen eine Politik geben soll, die Putin hofiert und Austritte aus EU und NATO forciert, dann gilt das sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei", sagte Winkel der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Das Thema "Zusammenarbeit mit politischem Extremismus" ist in der Realität also vor allem ein Problem für SPD und Grüne, die die Brandmauer nach Linksaußen aus blankem Machtstreben eingerissen haben." Die Linke ist zurzeit in Thüringen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern an den Landesregierungen beteiligt.

Er setze AfD und Linkspartei nicht gleich, aber beide überschritten die Grenze dessen, was zum demokratischen Grundkonsens gehöre, sagte Winkel. "Deswegen kommt eine Zusammenarbeit mit beiden Parteien nicht in Frage."

