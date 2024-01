Bundeskanzler Scholz, hier während eines Besuchs am 31. Dezember, reist am Donnerstag erneut in eines der vom Hochwasser betroffenen Gebiete.

Berlin Bundeskanzler Scholz besucht am Donnerstag erneut das Hochwassergebiet. Dort ist die Lage weiter angespannt. Weitere News im Blog.

Scholz besucht erneut vom Hochwasser betroffenes Gebiet

Anton Hofreiter fordert Marschflugkörper-Lieferung in die Ukraine

Katrin Göring-Eckardt schließt ein AfD-Verbotsverfahren nicht aus

Auch SPD-Chefin Esken macht eine Ansage zu AfD-Verbot

Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember um 31.000

Berlin. Das Hochwasser in Teilen Deutschlands beschäftigt weiter auch die Politik. Nach einem Besuch am vergangenen Sonntag will BundeskanzlerOlaf Scholz (SPD) heute erneut in eines der betroffenen Gebiete reisen.

Derweil rechnet die Mehrheit der Deutschen damit, dass die AfD in Ostdeutschland bald einen Landesregierungschef stellen wird. Die Wahl- und Umfrageerfolge halten auch die Diskussion über ein Verbotsverfahren gegen die Partei am Kochen.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 4. Januar: Scholz reist erneut ins Hochwassergebiet

6.25 Uhr: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage besucht Olaf Scholz am Donnerstag ein vom aktuellen Hochwasser besonders betroffenes Gebiet. Diesmal reist er mit Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff (CDU) in den Vorharz im Süden des Bundeslandes. Erst am Sonntag hatte der Bundeskanzler Niedersachsen besucht.

Vor Ort wollen sich die Politiker in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, über die Hochwasserlage informieren. Geplant ist ein Termin am Deich an der Helmebrücke, der zu brechen droht. Im Anschluss daran wollen Scholz, Lemke und Haseloff zu einer Sandsackbefüllungsanlage in der Ortschaft Berga fahren und mit freiwilligen Helferinnen und Helfern sprechen.

Insgesamt bleibt die Hochwasser-Lage angespannt. Zwar soll es am Donnerstag weitgehend trocken bleiben – nach dem Dauerregen der vergangenen Tage droht sich die Situation jedoch an einigen Orten zu verschärfen. „Wir sind immer noch in einer enorm kritischen Lage, und wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Bekämpfung des Hochwassers“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend im NDR-Fernsehen.

Politik-News vom 3. Januar: Hofreiter und Röttgen dringen auf Taurus-Lieferung an die Ukraine

12.03 Uhr: In Koalition und Opposition wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Ukraine rasch Taurus-Marschflugkörper zu liefern. „Deutschland hat schon viel geleistet im Bereich der Flugabwehr. Aber um die Menschen in der Ukraine zu schützen, ist deutlich mehr nötig, wie die jüngsten Angriffe zeigten“, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), dieser Redaktion. „Insbesondere notwendig ist, dass Taurus schnell geliefert wird.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sei in der Pflicht, „sich endlich bei dem zaudernden Kanzler durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass endlich gehandelt wird“, betonte Hofreiter.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte: „Die Ukraine braucht dringend die deutschen Marschflugkörper Taurus, um sich auf eigenem Territorium gegen die russischen Angriffe verteidigen zu können.“ Kiew habe bislang westliche Waffen nur auf eigenem Territorium eingesetzt und nicht auf russischem, betonte Röttgen. „Sie sichert das auch für den Einsatz von Taurus zu. Die Ukraine hat das offensichtliche Misstrauen der Bundesregierung nicht verdient.“

Goering-Eckardt schließt AfD-Verbotsverfahren nicht aus

10.22 Uhr: Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, schließt ein AfD-Verbotsverfahren nicht aus. „Es geht nicht darum, eine Partei zu verbieten, weil sie einem nicht passt“, sagte die Grünen-Politikerin dieser Redaktion. „Wenn eine Partei unmittelbar unsere freiheitliche demokratische Grundordnung, unsere Verfassung mit ihren Grundrechten infrage stellt, müssen sich die Verfassungsorgane selbstverständlich damit auseinandersetzen und ständig die aktuellen Fakten und Argumente abwägen.“

Die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, schließt ein AfD-Verbotsverfahren nicht aus. Foto: Jörg Carstensen / DPA Images

Unabhängig davon brauche es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung, „denn die AfD ist nur gut im Nein-Sagen und Pöbeln“, sagte Göring-Eckardt. „Für die konkreten Sorgen der Leute im Alltag bietet sie selbst nichts.“ Das deutlich zu machen, sei Aufgabe aller demokratischen Parteien.

Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember um 31.000

10.05 Uhr: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2023 im Vergleich zum November vor allem saisonbedingt um 31.000 auf 2,637 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent nach oben gegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 183 000. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Dezember vorlag.

„Mit Beginn der Winterpause haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Dezember, wie in diesem Monat üblich, zugenommen“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles in Nürnberg. Auch ein leichter Anstieg der Kurzarbeit sei zu verzeichnen. Allerdings wachse auch die Beschäftigung weiter und die Nachfrage der Unternehmen nach neuem Personal hat sich im Dezember nicht weiter abgeschwächt. Im Dezember verzeichnete die Bundesagentur 713.000 offene Stellen, 68 000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sinke auf hohem Niveau schon seit Ende 2022.

Kubicki warnt vor AfD-Verbotsverfahren

10.04 Uhr: Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat ein Ende der Debatte über ein AfD-Verbot gefordert. „Wir haben versagt, wenn sich die Wählerinnen und Wähler von uns abwenden, niemand anderes“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende dieser Redaktion. „Wer möchte, dass die AfD wieder von der Bildfläche verschwindet, sollte bessere eigene politische Angebote machen und nicht ständig von einem Parteiverbot reden.“

Kubicki betonte: „Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, vorurteilsfrei und unideologisch über Fragen der Migration, Wirtschafts- oder Energiepolitik zu sprechen und diese Themen einer vernünftigen und nachvollziehbaren Lösung zuzuführen, werden andere diese Repräsentationslücke füllen.“

Politik-News vom 2. Januar:

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat kritisiert, dass Tausende von Akademikern mit Beeinträchtigungen keine Arbeit bekommen. „Das hat mit Vorurteilen zu tun“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi setzt für das neue Jahr auf Tarifabschlüsse, die d ie Beschäftigten finanziell spürbar entlasten.

ie Beschäftigten finanziell spürbar entlasten. Ungeachtet aller Wahlerfolge der AfD bleibt ein Verbotsverfahren gegen die Partei für SPD-Chefin Saskia Esken eine Option. „Ein solches Parteienverbot unterliegt zu Recht hohen Hürden. Aber ich bin überzeugt, dass wir das immer wieder prüfen sollten“, so Esken.

Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD bei mindestens einer der drei Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr die absolute Mehrheit erreicht und damit auch den Ministerpräsidenten stellen kann.

Politik-News vom 1. Januar:

Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki sieht seine Partei durch das Ergebnis der Mitgliederbefragung gestärkt. „Es ist ein gutes Ergebnis, denn es zeigt sowohl den Willen zum Verbleib in der Ampel als auch den Veränderungswillen“, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses Ergebnis gibt uns Rückenstärkung für einen selbstbewussten Kurs innerhalb und mit der Ampel.“

Bei der Mitgliederbefragung der FDP hat sich eine knappe Mehrheit gegen den Austritt aus der Ampel-Koalition ausgesprochen. 47,76 Prozent votierten für ein Ausscheiden aus dem Regierungsbündnis mit SPD und Grünen, 52,24 Prozent stimmten für den Verbleib in der Koalition, wie die Partei am Montag mitteilte.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den massiven Einsatz von Polizeikräften in der Silvesternacht als Erfolg gewertet. „In Berlin und auch in anderen Städten hat sich gezeigt, dass ein starker Einsatz mit deutlich verstärkten Kräften und ein frühes Durchgreifen die richtigen Mittel sind gegen Krawalle und Gewalt“, erklärte Faeser am Montag. Auch die Feuerwerks-Verbotszonen, in denen strikt kontrolliert worden sei, hätten sich als „wirksames Instrument gezeigt“.

Die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl 2025 sollte nach den Worten des CSU-Vorsitzenden Markus Söder zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und ihm geklärt werden. Er warnte vor einer verfrühten Diskussion und sagte in der „Bild am Sonntag“: „Sie wird zwischen den Parteivorsitzenden von CDU und CSU geklärt. Wir beide verstehen uns so hervorragend, dass wir das gut hinbekommen.“

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik