Berlin. Jens Spahn löst Debatte aus: Der Unionsfraktionsvize fordert schärfere finanzielle Sanktionen für arbeitsfähige Bürgergeldbezieher, die eine angebotene Arbeit ablehnen, insbesondere für junge und gesunde Menschen. Dabei sieht er die Notwendigkeit für stärkere finanzielle Konsequenzen angesichts der Vielzahl offener Arbeitsstellen in der aktuellen Zeit.

Derweilen geht der Höhenflug der AfD weiter: Die Partei, deren Umfragehoch seit Wochen in Ostdeutschland anhält, hat erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Ihr Kandidat, der 61 Jahre alte Unternehmer Jörg Prophet, erzielte am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in der Thüringer Industrie- und Hochschulstadt Nordhausen 42,1 Prozent der Stimmen. Er verbuchte damit unter fünf weiteren Bewerbern das mit Abstand beste Ergebnis und kommt in die Stichwahl am 24. September.

Politik-News vom 11. September – Spahn: Schärfere Sanktionen bei Ablehnung von Arbeit

11.26 Uhr: Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat am Montag in Berlin eine Diskussion über verschärfte finanzielle Maßnahmen für Bürgergeldbezieher angeregt, die eine angebotene Arbeitsmöglichkeit ablehnen. Der CDU-Politiker betonte die Bedeutung der Arbeit und erklärte: "Wer arbeiten kann, sollte arbeiten."

Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, fordert schärfere finanzielle Sanktionen für Bürgergeldbezieher, die eine Arbeitstätigkeit ablehnen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Spahn unterstrich die Notwendigkeit einer Debatte über die Konsequenzen, die Menschen tragen sollten, die eine Jobmöglichkeit ablehnten. Dabei hob er hervor, dass seine Vorschläge nicht diejenigen betreffen sollen, die aus gesundheitlichen Gründen, einer Behinderung oder während einer schwierigen Lebensphase nicht arbeiten können. Für diese Gruppen solle weiterhin eine angemessene und vernünftige Unterstützung bereitstehen.

Der Fokus seiner Forderung liegt auf "gesunden, fitten jungen Menschen" in den Zwanzigern und Dreißigern. Spahn erwarte von ihnen, dass sie Angebote zur Qualifikation oder zur Arbeit annehmen. Falls sie solche Angebote ablehnen, sollten sie stärkere finanzielle Konsequenzen haben als bisher – insbesondere angesichts der Tatsache, dass es derzeit Tausende unbesetzte Arbeitsstellen gebe.

Politik-News vom 10. September: Stichwahl in Nordhausen nötig – AfD-Kandidat liegt vorn

21.41 Uhr: Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen hat der AfD-Kandidat Jörg Prophet im ersten Wahlgang mit Abstand das beste Ergebnis erzielt und steht am 24. September in der Stichwahl. Der 61 Jahre alte Unternehmer bekam am Sonntag 42,1 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Abend mitteilte. Er muss sich in zwei Wochen mit dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann messen, der mit 23,7 Prozent das zweitbeste Ergebnis erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent. Eine Stichwahl wird nötig, wenn keiner der Bewerber im ersten Durchgang die Schwelle von 50 Prozent erreicht.

OB-Kandidat Jörg Prophet (AfD). Foto: Marco Kneise

Insgesamt traten in Nordhausen sechs Bewerber an. Die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, hat damit erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Die Partei hat seit Ende Juni zwei Wahlen gewonnen. Den Anfang machte der Landkreis Sonneberg in Südthüringen, wo Robert Sesselmann erster Landrat der AfD wurde. Lesen Sie auch: AfD steht vor Europa-Triumph – und könnte dennoch scheitern

Eine Woche später wurde in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz mit Hannes Loth der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Zwar sind in Thüringen und Brandenburg bereits AfD-Bürgermeister gewählt worden – dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist aber kein hauptamtlicher bekannt, eine Statistik führt die Organisation dazu allerdings nicht.

