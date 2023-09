Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Rede vor dem Bundestag scharfe Kritik an der AfD geübt. Die demokratischen Parteien müssten zusammenarbeiten gegen Kräfte, "die politischen Profit schlagen wollen aus Abstiegsszenarien und Panikmache".

Im Kampf um das Oberbürgermeisteramt in Nordhausen kam AfD-Kandidat Prophet in die Stichwahl. Die weiteren Politik-News im Blog.

Die AfD hat erneut die Chance auf ein kommunales Spitzenamt in Thüringen

Berlin. Der Höhenflug der AfD geht weiter: Die Partei, deren Umfragehoch seit Wochen in Ostdeutschland anhält, hat erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Ihr Kandidat, der 61 Jahre alte Unternehmer Jörg Prophet, erzielte am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl in der Thüringer Industrie- und Hochschulstadt Nordhausen 42,1 Prozent der Stimmen. Er verbuchte damit unter fünf weiteren Bewerbern das mit Abstand beste Ergebnis und kommt in die Stichwahl am 24. September.

Politik-News vom 10. September: Stichwahl in Nordhausen nötig – AfD-Kandidat liegt vorn

21.41 Uhr: Bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen hat der AfD-Kandidat Jörg Prophet im ersten Wahlgang mit Abstand das beste Ergebnis erzielt und steht am 24. September in der Stichwahl. Der 61 Jahre alte Unternehmer bekam am Sonntag 42,1 Prozent der Stimmen, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Abend mitteilte. Er muss sich in zwei Wochen mit dem parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann messen, der mit 23,7 Prozent das zweitbeste Ergebnis erhielt. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,4 Prozent. Eine Stichwahl wird nötig, wenn keiner der Bewerber im ersten Durchgang die Schwelle von 50 Prozent erreicht.

OB-Kandidat Jörg Prophet (AfD). Foto: Marco Kneise

Insgesamt traten in Nordhausen sechs Bewerber an. Die AfD, die bundesweit vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist, hat damit erneut Chancen auf ein kommunales Spitzenamt. Die Partei hat seit Ende Juni zwei Wahlen gewonnen. Den Anfang machte der Landkreis Sonneberg in Südthüringen, wo Robert Sesselmann erster Landrat der AfD wurde. Lesen Sie auch: AfD steht vor Europa-Triumph – und könnte dennoch scheitern

Eine Woche später wurde in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz mit Hannes Loth der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Zwar sind in Thüringen und Brandenburg bereits AfD-Bürgermeister gewählt worden – dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist aber kein hauptamtlicher bekannt, eine Statistik führt die Organisation dazu allerdings nicht.

