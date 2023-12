Warschau Erst eine Woche an der Macht, schon setzt die neue Regierung in Polen zu Reformen an. Im Fokus: die öffentlich-rechtlichen Medien.

Acht Jahre lang wurde Polen von der PiS-Partei regiert. In dieser Zeit seien die öffentlich-rechtlichen Anstalten des Landes sowie die Nachrichtenagentur PAP zu Parteimedien geworden, die „in eindeutiger Weise Propagandaaufgaben wahrgenommen“ hätten. Mit diesen klaren Worten setzte das polnische Parlament am Dienstag, nur rund eine Woche nach dem Machtwechsel, einen Schlussstrich unter die Medienpolitik der bisherigen Regierung – und verabschiedete einen Beschluss zur Wiederherstellung der Unparteilichkeit der öffentlich-rechtlichen Sender.

Der Umbau der Rundfunkanstalten zählt zu den obersten Prioritäten der neuen pro-europäischen Regierung von Donald Tusk. Die Kritik richtet sich besonders gegen den Fernsehsender TVP. „Solche öffentlich-rechtlichen Medien, wie wir sie momentan haben, verdienen keine Finanzierung aus der Tasche der Steuerzahler“, sagte Tusk. Bei der Wahl am 15. Oktober hatte ein von ihm angeführtes Dreierbündnis der früheren Opposition die Regierungsmehrheit errungen. Die seit 2015 regierende PiS hatte die Macht verloren.

Kritik an öffentlich-rechtlichen Medien in Polen: „Propagandaarm“ der Ex-Regierung

Internationale Organisationen hatten die einseitige Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien über den Wahlkampf kritisiert. Sie hätten sich „vollständig in einen Propagandaarm der regierenden PiS verwandelt“, heißt es etwa in einem Bericht des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF), das hauptsächlich von der EU-Kommission finanziert wird.

Die OSZE-Wahlbeobachtermission rügte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe die PiS in seiner Berichterstattung „klar bevorzugt und gleichzeitig offene Feindseligkeit gegenüber der Opposition an den Tag gelegt“. Gesellschaftspolitische Ereignisse seien durchweg verzerrt und parteiisch dargestellt worden. Nach der Parlamentssitzung versammelten sich am späten Abend viele Abgeordnete der PiS vor dem Sitz des Senders TVP, um diesen zu schützen, wie sie in sozialen Medien vorgaben.

