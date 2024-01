Am Freitag werden auch die Busse und Bahnen der Ruhrbahn still stehen.

Arbeitskampf Verdi-Warnstreik in NRW - ÖPNV wird Freitag still stehen

Berlin/Düsseldorf Nach dem Bahn-Streik ist vor dem Bahn-Streik. Am Freitag wird es die Pendler bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen treffen.

Obwohl die Lokführer eine Streikpause eingelegt haben, müssen die Pendlerinnen und Pendler in NRW erneut mit massiven Beeinträchtigungen rechnen: Für diesen Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem Warnstreik aufgerufen, wie sie am Montag mitteilte. Gestreikt wird in fast allen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen. Einschränkungen drohen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen, S-Bahnen sind hingegen nicht von den Warnstreiks betroffen.

Hintergrund der geplanten Warnstreiks sind in Nordrhein-Westfalen die Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen, die im sogenannten Manteltarifvertrag geregelt sind. Die Verhandlungen darüber begannen vergangene Woche. Verdi NRW fordert zusätzliche freie Tage. In den kommunalen Verkehrsbetrieben des bevölkerungsreichsten Bundeslandes sind nach Gewerkschaftsangaben rund 30 000 Beschäftigte tätig.

Verdi: Dramatischer Personalmangel im ÖPNV

„Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, erklärte die Vize-Verdi-Vorsitzende Christine Behle in Berlin. Die Gewerkschaft berichtete von einem dramatischen Mangel an Arbeitskräften im Nahverkehr und einem „unglaublichen Druck auf die Beschäftigten“. (dpa)

