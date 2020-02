Düsseldorf. „Wenn der Faschismus wiederkehrt, applaudiert die Mitte“ - das sprühten Unbekannte in gelber Farbe an das Haus, in dem die FDP-NRW-Zentrale ist.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

NRW-Zentrale der FDP beschmiert - Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben nach der umstrittenen Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen die NRW-Zentrale der FDP in Düsseldorf beschmiert. Wie ein Sprecher der Landespartei der Deutschen Presse-Agentur sagte, wurden in den beiden Nächten nach der Wahl Slogans auf die Mauer des Gebäudes gesprüht. Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei ermittelt nun der Staatsschutz.

Am Mittwochabend hatte es nach der Wahl Kemmerichs bereits eine spontane Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern vor dem Wolfgang-Döring-Haus in Düsseldorf gegeben. In den Stunden nach der Demo hätten Unbekannte erstmals die Mauer besprüht, so der FDP-Sprecher. In der Nacht zu Freitag wurde ein weiterer Schriftzug in gelber Farbe an dem Haus aufgesprüht: „Wenn der Faschismus wiederkehrt, applaudiert die Mitte“. Nach Angaben der Polizei wurde der zweite Schriftzug kurz vor 3 Uhr entdeckt. Die FDP erstattete in beiden Fällen Anzeige. (dpa)