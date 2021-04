NRW: Ostermärsche 2021 starten mit Anti-Atomkraft-Demos

Auftakt der diesjährigen Ostermärsche in NRW: Demonstrierende auf Fahrrädern in Begleitung der Polizei auf dem Weg zu Urananreicherungsanlage in Gronau.

Gronau/Jülich. Im münsterländischen Gronau sind am Karfreitag die diesjährigen Ostermärsche in NRW gestartet. Trotz Pandemie bleiben sie diesmal nicht virtuell.

Mit Kundgebungen in Gronau und in Jülich haben am Karfreitag auch in Nordrhein-Westfalen die ersten Ostermärsche dieses Jahres begonnen. Eine Fahrrad-Demonstration vor den Werkstoren der Urananreicherungsanlage Urenco im münsterländischen Gronau sei mit insgesamt etwa 130 Teilnehmern friedlich und coronakonform verlaufen, berichtete die örtliche Polizei auf Anfrage. Das Aktionsbündnis Gronau sprach von 150 Teilnehmern. Auf Transparenten forderten sie unter anderem: „Stopp Urenco“.

Eine Protest-Aktion vor dem Forschungszentrum im rheinischen Jülich war mit etwa 20 Teilnehmern so klein, dass die Jülicher Polizei nach eigenen Angaben nur einen Bezirksbeamten abstellen musste. „Das war alles sehr ruhig“, sagte ein Sprecher. Auf einem der wenigen Transparente sei gereimt worden: „Ob zivil oder militärisch - gegen die Atomkraft wehr’ Dich.“

Ostermärsche in NRW: Rund 100 Aktionen bis Ostermontag

Im vergangenen Jahr gab es pandemiebedingt nur virtuelle Ostermärsche (Textlink). In diesem Jahr sind nach Angaben der Friedenskooperative bundesweit rund 100 Aktionen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag geplant.

Für Samstag sind auch in mehreren Städten NRWs Aktionen unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben und den Einsatz von Drohnen im militärischen Bereich geplant. Kern-Thema bleibt auch in diesem Jahr die nukleare Abrüstung.

In vielen Städten in NRW sind am Karsamstag Ostermarschierer unterwegs. Unter anderem in Gütersloh, Düren, Köln, Düsseldorf und Bonn sind Kundgebungen geplant, in Münster eine Osterfahrrad-Friedenstour.

Ostermarsch Rhein-Ruhr startet Karsamstag in Duisburg

In Duisburg beginnt der Ostermarsch Rhein-Ruhr (10.30 Uhr). Unter dem Motto „Nur Abrüsten schafft Sicherheit“ werden im Zentrum der Stadt bis zu 400 Teilnehmer erwartet. In Düsseldorf wollen sich (14.00 Uhr) etwa 200 Menschen versammeln. Am Sonntag wird unter anderem in Gelsenkirchen Station gemacht . Auch in Essen und Bochum (Textlink) gibt es Aktionen.

Die traditionsreichen Ostermärsche stellen sich im Jahr der Bundestagswahl unter anderem gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Auch die Vorgabe der NATO, zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben, lehnen die Friedensgruppen ab.

Getragen werden die Aktionen von verschiedenen Parteien, kirchlichen Gruppen, Friedensgruppen und etwa den Klimaaktivisten von Fridays for Future. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Corona-Pandemie unsicher. Es solle unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen demonstriert werden, erklärte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn. (dpa)