Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich am Rande des EU-Außenministertreffens in Kiew erneut für einen "Winter-Schutzschirm" für die Ukraine ausgesprochen. Dieser Schutzschirm müsse auch die Luftverteidigung umfassen, sagte Baerbock.

Baerbock fordert „Winterschutzschirm“ für die Ukraine

Berlin. Am Montag empfing Kiew hohen Besuch: Die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten richteten den Auftakt ihres Außenministertreffens in der ukrainischen Hauptstadt aus. Für die deutsche Chefdiplomatin ist es der zweite Besuch in Kiew. Annalena Baerbock forderte in diesem Zuge einen "Winterschutzschirm" für das kriegsgeplagte Land.

Derweilen bleiben in Deutschland aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Minister Karl Lauterbach viele Arztpraxen am Montag geschlossen. Dieser kritisiert den Streik nun deutlich.

Politik-News vom 2. Oktober: Baerbock fordert „Winterschutzschirm“ für die Ukraine

16.28 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat zum Auftakt des EU-Außenministertreffens in Kiew ihre Forderung nach einem „Winterschutzschirm“ für die Ukraine bekräftigt. Dazu gehöre der Ausbau der Luftverteidigung, die Lieferung von Strom-Generatoren und die Stärkung der Energieversorgung insgesamt.

„Wir haben im letzten Winter gesehen, in welcher brutalen Weise der russische Präsident diesen Krieg auch führt, indem er bewusst Elektrizitätswerke angreift“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Kiew. Wladimir Putin setze damit darauf, dass damit dann auch die Wasserversorgung bei Temperaturen von 20 Grad unter dem Gefrierpunkt einbreche. „Das müssen wir gemeinsam mit allem was wir haben so weit es geht verhindern.“ Deutschland hat die Ukraine bereits massiv mit Luftverteidigungssystemen wie Iris-T und Patriot unterstützt.

Baerbock bekräftigte auch das Versprechen der EU, die Ukraine zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt in die Staatengemeinschaft mit ihren derzeit 27 Mitgliedern aufzunehmen. „Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in dieser Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk.“ Die Ukraine ist seit Juni 2022 EU-Beitrittskandidat. Die Verhandlungen über eine Aufnahme können aber mehrere Jahre dauern und werden auch ergebnisoffen geführt, garantieren also keine Aufnahme.

Baerbock war am Montagmorgen zusammen mit anderen EU-Außenministern in Kiew eingetroffen. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist noch nie eine so große Gruppe ranghoher ausländischer Politikerinnen und Politiker nach Kiew gekommen. „Mit diesem Außenrat der EU-Außenminister bringen wir die Europäische Union dorthin, wo das Herz Europas derzeit am stärksten schlägt“, betonte Baerbock.

Von Storch kritisiert Deutsche Bahn - Konzern-Reaktion geht viral

11.15 Uhr: Die Reaktion der Deutschen Bahn auf einen kritischen Beitrag der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch hat auf der Online-Plattform "X" (ehemals Twitter) für Aufsehen gesorgt.

Am Sonntagabend veröffentlichte die 52-jährige Politikerin auf "X" ein Foto, auf dem sie mit Sonnenbrille und einer Kappe mit der Aufschrift "Make Germany Safe Again" vor einem ICE der Deutschen Bahn posierte. Der Zug war mit einem Regenbogenstreifen versehen. In ihrem Beitrag beschwerte sich von Storch darüber, dass die Abfahrt des Zuges verspätet war. Sie kommentierte dies mit den Worten: "Wie ganz Deutschland: Nix mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Haltung zeigen." Vor dem Wort "Haltung" fügte sie ein Regenbogen-Emoji hinzu.

Die Bahn kann wirklich NUR NOCH WOKE:



25 Minuten verspätete Abfahrt. Nach 3 Minuten Fahrt Durchsage: wir müssen nach dem nächsten Halt noch eine Drehfahrt machen - zusätzlich 15 Minuten.



Wie ganz 🇩🇪 : nix mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel 🌈- Haltung… pic.twitter.com/jrJcEbFeN3 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) October 1, 2023

Der offizielle Account der Deutschen Bahn AG reagierte auf diese Beschwerde: Mittels Fotomontage wurde die Politikerin vor eine Wüstenlandschaft gesetzt. Dazu textete die Bahn: "Wir freuen uns, dass Sie Ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus." Diese Reaktion kam bei Tausenden von Plattformnutzern gut an. Bis Montagvormittag hatten mehr als 20.000 Menschen den "Gefällt mir"-Button unter der Antwort der Bahn gedrückt und den Konzern gelobt. Ein Nutzer kommentierte: "Damit habe ich alle Verspätungen, Zugausfälle etc. in den letzten Monaten vergessen."

Mützenich hält Schleusertricks Russlands für hohe Asylzahlen mitverantwortlich

9.54 Uhr: SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich führt den deutlichen Anstieg der Asylanträge in Deutschland unter anderem auf gezielte Aktionen Russlands und Belarus zurück. Mützenich erklärte der "Augsburger Allgemeinen" in einem Interview: "Wir erleben eine Folge hybrider Kriegsführung von Seiten Russlands, bei der gezielt Flüchtlinge unmittelbar aus Syrien und anderen Krisengebieten eingeflogen und durchgeschleust werden, mit dem Ziel, Europa zu destabilisieren."

Die steigende Zahl der Einreisen von Asylsuchenden über die Grenzen von Polen und Tschechien nach Deutschland deute darauf hin, dass viele Flüchtlinge bewusst von Russland über Belarus und andere Umwege in die EU geschleust würden. Mützenich betonte jedoch, dass diese Menschen zweifellos vor Krieg und Unterdrückung flüchten. Russland nutze diese Situation "schamlos" aus. Mehr zum Thema: Wie Russland die Menschen über die Balkanroute lockt

Der Fraktionschef der SPD kündigte Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem Unionsfraktionschef Friedrich Merz über einen "Deutschlandpakt" an, ohne jedoch ein konkretes Datum zu nennen."Der Bundeskanzler wird zum einen weiter mit den Ländern reden, einschließlich den Ministerpräsidenten von CDU und CSU, und er wird natürlich auch mit dem Vorsitzenden der größten Oppositionsfraktion sprechen", so Mützenich.

Scholz hatte Anfang September im Bundestag einen "Deutschlandpakt" zur Modernisierung des Landes vorgeschlagen und die Union zur Zusammenarbeit eingeladen. CDU und CSU erklärten sich grundsätzlich bereit und schlugen vor, Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration zu priorisieren. In letzter Zeit gab es jedoch Kritik aus der Union, da seit Scholz' Ankündigung nichts mehr zu dem Thema zu hören war.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gibt ein Pressestatement. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Lauterbach äußert sich gegen Ärztestreik

6.22 Uhr: Kurz vor dem bundesweiten Ärztestreik am heutigen Montag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Forderungen nach mehr Geld in Frage gestellt. Lauterbach äußerte seine Bedenken auf der Internet-Plattform X (ehemals Twitter): "Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230 000 Euro pro Jahr." Er stellte eine rhetorische Frage: "Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt?"

Am Brückentag schließen viele Praxen, wie die Apotheker wollen auch sie mehr Geld. Im Mittel (Median) verdienen sie aber nach Abzug aller Kosten um die 230.000 Euro pro Jahr. Soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen damit das Honorar weiter steigt? https://t.co/GyAhkUzxWh — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 1, 2023

Tausende Haus- und Fachärzte planen aus Protest gegen die Gesundheitspolitik, ihre Praxen heute geschlossen zu halten. Der Verband der Praxisärzte, der Virchowbund, der die Aktion mitorganisiert, wirft Lauterbach vor, sich zwar um die Belange der Krankenhäuser zu kümmern, die Sorgen der niedergelassenen Ärzte jedoch zu ignorieren. Der Verband veröffentlicht auch abweichende Zahlen von Lauterbach und spricht von einem Praxisüberschuss von 172.903 Euro pro Jahr und einem Nettoeinkommen von 85.555 Euro nach Abzug von Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung sowie Einkommenssteuer.

Kritiker werfen Lauterbach vor, das Gesundheitssystem in Richtung einer staatlichen Gesundheitsversorgung umbauen zu wollen. Außerdem geraten viele Praxen aufgrund von Inflation, steigenden Energiepreisen und Fachkräftemangel in finanzielle Schwierigkeiten. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung soll es einen flächendeckenden Not- und Bereitschaftsdienst geben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußert sich zum geplanten Ärztestreik. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Politik-News vom 1. Oktober: Ampelpolitiker offen für mehr deutsche Soldaten im Kosovo

19.20 Uhr: Im Zuge der Eskalation zwischen Serbien und dem Kosovo zeigen sich Ampel-Politiker offen für mehr deutsches Engagement auf dem Balkan. "Deutschland sollte in Absprache mit den Verbündeten schnell prüfen, ob das KFOR-Mandat komplett ausgefüllt wird, und weitere Soldaten in den Kosovo entsenden", sagte etwa Grünen-Politiker Anton Hofreiter dem "Spiegel".

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann verwies dem Magazin zufolge auf eine Mandatsobergrenze von 400 Soldaten. "Da ist also, ohne das Mandat verändern zu müssen, noch deutlich Luft nach oben", so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. "Sollte es also erforderlich werden, werden wir auch mehr dorthin verlegen." Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetović bestätigte gegenüber dem "Spiegel"ebenfalls: "Wir müssen das KFOR-Mandat mit mehr Streitkräften versehen".

