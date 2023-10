Bürgermeister Wegner erklärt im Senat Solidarität mit Juden: „Nie wieder heißt jetzt“. Die aktuellen Israel-News aus Berlin im Blog.

Die Gewerkschaft der Polizei spricht von „religiösem Krieg“ auf Berlins Straßen

Bundesinnenminsterin Faeser verurteilt Ausschreitungen

Bürgermeister Wegner kündigt hartes Vorgehen gegen Hass und Hetze an

Buschmann: Brauchen klare Trennlinie zwischen Demo und Hetze

Olaf Scholz: Bei Antisemitismus „klare Kante gefragt“

Wieder schwere Ausschreitungen in Neukölln – Videos zeigen Jagdszenen

Kampf-Parole in sozialen Netzwerk: „Wir werden morgen Neukölln zu Gaza“

Wegner kündigt Regierungserklärung zu antiisraelischen Krawallen in Berlin an

Berlin. Der Berliner Bezirk Neukölln hat eine weitere Chaos-Nacht erlebt: Palästina-Sympathisanten lieferten sich schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei. Hunderte Menschen skandierten pro-palästinensische Parolen, es kam zu zahlreichen Verletzten und Festnahmen. Schwerpunkt der unangemeldeten Demonstration war die Gegend rund um Sonnenallee und Hermannplatz.

Die Berliner Polizei zog am Vormittag eine erste vorläufige Bilanz der Krawallnacht. Demnach kam es zu 174 Festnahmen. In 65 Fällen wurden Strafermittlungsverfahren eingeleitet. 65 Polizistinnen und Polizisten wurden im Einsatz verletzt. Ein Polizist musste seinen Dienst aufgrund der Verletzungen vorzeitig beenden.

Flaschen, Steine, Böller und andere Gegenstände hagelten auf die Einsatzkräfte nieder. Diese griffen handfest durch. Foto: Morris Pudwell

Israel-News aus Berlin vom 19. Oktober: Polizei-Gewerkschaft spricht von „religiösem Krieg“ auf Berlins Straßen

Nach den neuerlichen Ausschreitungen bei Versammlungen von Palästina-Unterstützern in Neukölln spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einem „religiösen Krieg“, der auf Berlins Straßen getragen werde. Extremistische Terroranschläge würden verherrlicht und Terrororganisationen wie die Hamas oder die Hisbollah hofiert, teilte die GdP am Donnerstag mit. „Wer unseren Schutz, unsere Gastfreundschaft und unser demokratisches Zusammenleben sucht, der kann sich nicht gegen unsere Gesetze stellen und einen Schutzanspruch für sich verlangen.“

Polizisten seien in den vergangenen Tagen mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen worden. Es habe auch einen Angriff mit einer sogenannten Kugelbombe gegeben, die „nur durch Zufall nicht gezündet“ habe. Die Polizei gerate in einen „einseitig geführten Glaubenskrieg“ und werde Zielscheibe „eines religiösen Fanatismus, der sich mit zunehmender militärischer Zuspitzung in Nahost noch stärker zeigen wird“. Der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh forderte schnell mehr Geld für eine verbesserte technische und digitale Ausstattung bei Polizei und Justiz.

Die Berliner Polizei verbietet seit dem Terrorangriff der palästinensischen Miliz Hamas auf Israel und dem Gegenangriff der israelischen Armee fast alle Demonstrationen, die sich für Palästina und gegen Israel aussprechen. Judenfeindlich Hetze und Gewalt würden erwartet, heißt es zur Begründung. Trotzdem riefen palästinensische Gruppen zum Protest auf und immer mehr Menschen, vor allem junge Männer, versammelten sich an den vergangenen Abenden auf den Straßen in Neukölln.

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann pocht auf Zusammenarbeit demokratischer Kräfte

11:10 Uhr: Die Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat sich entsetzt über antisemitische Ausschreitungen in Deutschland gezeigt. „Mit Erschrecken und Entsetzen sehen wir alle die Situation in Deutschland“, sagte Haßelmann am Donnerstag im Bundestag. Sie habe sich nicht vorstellen können, dass es zu so gravierenden Anfeindungen, Angriffen und Brandanschlägen komme. „Es braucht ein entschiedenes Handeln, das steht fest“, sagte Haßelmann. „Für uns alle gilt: Nie wieder!“ Angesichts des Nahostkonflikts und des Ukraine-Kriegs forderte Haßelmann die demokratischen Kräfte in Deutschland zur Zusammenarbeit auf. Alle seien sehr beunruhigt. „Deshalb erfordern schwere Zeiten auch gemeinsame Anknüpfungspunkte.“

Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlung nach Anschlagsversuch auf Synagoge

11 Uhr: Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen an sich gezogen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit und begründete dies unter anderem mit dem eskalierenden Charakter des Angriffs. Die Generalstaatsanwaltschaft verwies auf die derzeitige politische Situation im Nahen Osten sowie auf pro-palästinensische Kundgebungen der vergangenen beiden Wochen, die von Antisemitismus und zunehmender Gewalt gegen die Polizei geprägt gewesen seien.

Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen noch unbekannte Personen wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei vermummte Täter sogenannte Molotowcocktails in Richtung der Kahal Adass Jisroel Synagoge in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen haben. Die Brandsätze seien auf dem Bürgersteig nahe der Synagoge aufgeschlagen. Ein Brandsatz habe von Wachleuten der Polizei rechtzeitig gelöscht werden können. Der zweite Brandsatz verlosch.

Bundesinnenministerin Faeser verurteilt Ausschreitungen und Übergriffe auf Polizei

10.48 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Ausschreitungen in Berlin im Rahmen von pro-palästinensischen Demonstrationen scharf verurteilt. „Ja, wir haben eine hohe Versammlungsfreiheit und das ist auch in Ordnung, wenn auf Straßen demonstriert wird. Aber was nicht in Ordnung ist, ist die Gewaltausübung und erst recht nicht gegen Einsatzkräfte der Polizei“, sagte die SPD-Politikerin bei einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen am Donnerstag in Luxemburg. „Deswegen verurteile ich die Übergriffe auf Polizeibeamtinnen und -beamte letzte Nacht aufs Schärfste.“

Die EU-Innenministerinnen und -minister wollen sich bei ihrem Treffen auch über die Lage in Israel und die islamistischen Terroranschläge in Paris und Brüssel austauschen.

Bürgermeister Wegner: „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze auf unsere Stadt“

10.23 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat klare Kante gegen anti-jüdische Umtriebe angekündigt. In seiner Regierungserklärung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus betonte er die Solidarität mit Israel und den Juden: „Nie wieder heißt jetzt.“

An erster Stelle stehe aktuell „der Schutz jüdischen Lebens in Berlin“. Im Hinblick auf die jüngsten Ausschreitungen in Neukölln und den Anschlagsversuch auf die Synagoge in der Brunnenstraße betonte Wegner: „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze mitten ins Herz unserer Stadt.“ Randalieren, Israel-Hassern und antisemitischen Hetzern kündigte er an: „Die Polizei wird mit allen verfügbaren Mitteln für Sicherheit sorgen.“ Die Täter würden „ermittelt und hart bestraft“ werden. In seiner Rede drückte Wegner seine Solidarität aus: „Alle Juden in Berlin sollen wissen: Ihr seid nicht allein“.

Außerdem stehe Berlin „zusammen und voll und ganz an der Seite Israels“. Wegner betonte vor den Berliner Abgeordneten das Selbstverteidigungsrecht Israels, nahm aber auch die Bürger im Gaza-Streifen in seine Rede auf: „Auch sie sind Opfer des Terrors der Hamas.“

Polizisten führen eine Teilnehmerin einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstration an der Sonnenallee im Berliner Bezirk Neukölln ab. Foto: Paul Zinken / DPA Images

Buschmann: Brauchen klare Trennlinie zwischen Demo und Hetze

9.38 Uhr: Nach den Ausschreitungen in Neukölln hat sich Bundesjustizminister Marco Buschmann für eine klare Trennlinie zwischen legitimen Demonstrationen und Hetze sowie Propaganda ausgesprochen. Das Demonstrationsrecht sei ein wichtiges Recht, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag im RBB. „Aber immer dann, wenn die Grenze zum Strafrecht übertreten wird, müssen wir klarmachen, dass das nicht in Ordnung ist.“ Bei den Klimaprotesten der Gruppe Letzte Generation hätten manche noch geschmunzelt. „Jetzt wird es wirklich ernst. Da wird gehetzt gegen Menschen, da fliegen jetzt sogar Molotowcocktails auf Synagogen.“

Dies zeige, dass eine klare Trennlinie gesetzt werden müsse, sagte Buschmann. Gegen Hetze und Propaganda für Terror müsse man mit aller Strenge vorgehen. „Wer für Frieden demonstriert, wer sich für die Zwei-Staaten-Lösung ausspricht, wer seine Trauer zum Ausdruck bringen möchte und das friedlich tun will, kann das tun und soll das auch tun, wenn das seinem Bedürfnis entspricht.“ Was nicht gehe, sei unter dem Deckmantel einer Friedensdemonstration anschließend gegen Juden zu hetzen.

Buschmann hatte sich bereits am Mittwoch im Bundestag skeptisch zu einer von der Union geforderten Verschärfung des Strafrechts in Bezug auf antisemitische und anti-israelische Aktionen geäußert. Er habe den Eindruck, dass die existierenden Gesetze hier ausreichend seien, sei aber offen für mögliche Änderungen, falls sich in der Praxis doch Lücken ergeben sollten. Wichtiger sei es jedoch, dass sich die Polizei bei Protesten nicht vorwiegend darauf konzentriere, zu deeskalieren, sondern sich auch um die Beweissicherung und die Ermittlung von Tatverdächtigen kümmere.

Olaf Scholz: Bei Antisemitismus „klare Kante gefragt“

9.35 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich für eine „klare Kante“ gegenüber pro-palästinensischen Demonstrationen und antisemitischen Parolen ausgesprochen. „Die Versammlungsbehörden müssen klar sein“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Sie dürften Versammlungen nicht zulassen, „wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können“. Hier sei „auch eine klare Kante gefragt“. „Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platz“, sagte Scholz. Man werde „alles dafür tun, uns gegen ihn zu stellen“, versicherte der Bundeskanzler. Das gelte für die Bürgerinnen und Bürger genauso wie für diejenigen in politischer Verantwortung. Es gehe auch darum, Gesetze und Vorschriften durchzusetzen.

Wieder schwere Ausschreitungen in Neukölln – Videos zeigen Jagdszenen

8.10 Uhr: Während mehrstündiger Krawallen haben pro-palästinensische Randalierer in der Nacht zu Donnerstag Feuerwerksraketen auf Polizisten geschossen. Außerdem warfen sie mit Flaschen, Brandsätzen und Pflastersteinen nach den Beamten. Einsatzwagen wurden mit Holzlatten und anderen Gegenständen attackiert. Auf der Sonnenallee wurden Barrikaden errichtet und teilweise in Brand gesteckt. Mehrere Einsatzkräfte erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. Auch „Unbeteiligte“ und „Personen, die Widerstand leisteten“ hätten Verletzungen erlitten, meldete die Polizei noch in der Nacht, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Die Beamten versuchten, der Menge mit Wasserwerfern und Pfefferspray Herr zu werden. Mehrere Protestierende wurden bei den Ausschreitungen festgenommen.

Videos, die in der Nacht beim Kurznachrichtendienst „X“ kursierten, zeigen hektische Jagdszenen. Ein Clip zeigt, wie Beamte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der verbotenen Versammlung hinterherrennen und wie Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geschossen werden. Zu sehen ist auch, wie ein Wasserwerfer brennende Barrikaden löscht.

Die Pro-Palästina-Proteste in Berlin-Neukölln sind in Gewalt umgeschlagen, es finden Straßenschlachten mit Feuerwerk/brennenden Barrikaden statt, Berliner Linksradikale mit islamistischen Gruppen gegen die Polizei, diese antwortet mit Wasserwerfern/Reizgas. Lage unübersichtlich: pic.twitter.com/2RwcG2LEPg — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) October 18, 2023

Bei den Ausschreitungen kam es zu zahlreichen Festnahmen. Foto: Morris Pudwell

Nach Polizeiangaben brannten in der Neuköllner Highdeck-Siedlung vier Autos und ein Lastwagen, auch ein Baum fing Feuer. Bis nach Mitternacht stellten sich immer wieder kleinere Autokorsos und skandierende Menschentrauben ein. Auch in der direkten Umgebung waren brennende Mülltonnen und demolierte Fahrzeuge Zeugnis der Zerstörungswut.

Volle Eskalation in der Reuterstraße. Polizeifahrzeuge werden mit Feuerwerk, Gegenständen und Holzlatten angegriffen. #Neukölln #b1810 pic.twitter.com/hh05T91OpP — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023

Kampf-Parole in sozialen Netzwerk: „Wir werden morgen Neukölln zu Gaza“

7 Uhr: Ein Telegram-Kanal hat dazu aufgerufen, mit Schlagstöcken bewaffnet an den Ausschreitungen teilzunehmen. Wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtete, ging die Parole „Neukölln zu Gaza machen“ auf dem Nachrichtendienst um. Wörtlich heißt es in dem kruden Aufruf: „Am 18.10 Pannierstraße, Berlin, Neukölln um 22 Uhr habt Steine Schlagstöcker usw habt Masken oder Verdeckt eure Gesichter wir werden morgen Neukölln zu Gaza machen zündet alles an“. Die letzte Welle der Randale ebbte erst gegen 1 Uhr in der Nacht ab. Erst am Donnerstagvormittag wird eine umfängliche Bilanz über das Ausmaß an Zerstörung in Neukölln und der Sonnenallee möglich sein, hieß es.

Ein offizieller Aufruf zur Gewalt in Berlin. Sie wollen “Neukölln zu Gaza machen“ mit „Schlagstöcken und Steinen“. pic.twitter.com/O8mZdGJBqi — Sarah Cohen-Fantl (@SarahFantl) October 18, 2023

Wegner kündigt Regierungserklärung zu antiisraelischen Krawallen in Berlin an

6.30 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte an, am Donnerstagmorgen in einer Regierungserklärung Stellung zu den Ausschreitungen zu beziehen. Der Titel: „Berlin hält zusammen – Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus“. Nach einer Debatte der Abgeordneten will das Parlament zudem eine Resolution gegen Antisemitismus und Israel-Hass beschließen. Als Gäste nehmen der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, und Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin an der Parlamentssitzung teil.

Auf der Neuköllner Sonnenallee kam es in der Nacht zu Donnerstag zu Zusammenstößen zwischen Pro-Palästina-Demonstranten und der Berliner Polizei. Foto: Morris Pudwell

