Hamburg Er wurde überwältigt, seine Kinder entführt. Nun meldet sich Stephan Hensel, der Ex-Mann von Christina Block, erstmals selbst zu Wort.

Die vergangenen Tage dürften für ihn wohl die schwersten seines Lebens gewesen sein: In der Silvesternacht soll Stephan Hensel überfallen worden sein. Zwei seiner Kinder wurden dabei in ein Auto gezerrt und entführt. Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, soll die Mutter von Klara (13) und Theodor (10), die „Block House“-Erbin Christina Block, inzwischen gestanden haben, dass sie den Auftrag dazu erteilt hatte.

Seit Jahren tobt zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Hensel ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht. Inzwischen sind die Kinder wieder bei ihrem Vater, nachdem sie sich zeitweise im Haus der Mutter in Hamburg aufgehalten haben sollen. Eine entsprechende Entscheidung hatte das Hamburger Landgericht gefällt.

Hensel-Anwlat über Entführung der Block-Kinder: „traumatisch und gewalttätig“

Nun, nachdem er seine Kinder wieder bei sich weiß, hat sich der in Dänemark lebende Hensel erstmals zu Wort gemeldet. In einem Statement, aus dem das Nachrichtenportal „t-online“ zitiert, soll Hensels Anwalt Michael Philippi erklären, der Vater sei „erleichtert und überglücklich, dass seine beiden Kinder jetzt in die Sicherheit ihrer Familie in Dänemark zurückkommen“.

Für ein Leben bei ihrem Vater sollen sich die Kinder demnach bereits vor Jahren selbst entschieden haben. Die Entführung bezeichnet Philippi laut „t-online“ als „gewalttätig und traumatisch“. Diese Erfahrung sollen die Kinder nun in Dänemark verarbeiten, „um so bleibenden Schäden in ihrer weiteren Entwicklung entgegenzuwirken“.

Hensel dankte über seinen Anwalt allen Beteiligten, deren „schnelle Tätigkeit und gute Zusammenarbeit zu diesem richtigen Ergebnis beigetragen haben“. Die Familie, so Philippi weiter, brauche jetzt vor allem Ruhe.

