Berlin. Innenminister Seehofer und Bundeskriminalamt-Chef Münch stellen Kriminalstatistik vor. Deutlicher Anstieg bei rechts motivierten Taten.

Es sind beunruhigende Daten: Die politisch motivierte Kriminalität in Deutschland nimmt deutlich zu, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr hervorgeht. Die Sicherheitsbehörden registrierten im Jahr 2019 insgesamt mehr als 41.000 Fälle dieser Art. Dies entspricht einem Anstieg von 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2018 waren 36.062 solcher Straftaten verzeichnet worden.

Die politisch motivierten Delikte reichten im vergangenen Jahr von Beleidigung über Körperverletzung und Brandstiftung bis hin zum Mord. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BKA-Präsident Holger Münch wollen den Jahresbericht am Mittwoch in Berlin gemeinsam vorstellen.

Deutlich mehr antisemitische Straftaten – fast alle rechts motiviert

Die Ermittler rechnen mehr als die Hälfte aller Fälle aus dem Jahr 2019 der rechten Szene zu. Mit 22.342 Fällen sind Straftaten aus diesem Spektrum um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Bei den antisemitischen Vergehen verzeichneten die Sicherheitsbehörden eine Zunahme um 13 Prozent auf 2032 Delikte. Davon waren nach Erkenntnissen der Polizei 93 Prozent rechts motiviert. Die Zahl der als islamfeindlich eingestuften Straftaten stieg laut Polizeistatistik im gleichen Zeitraum um 4,4 Prozent auf 950 Delikte.

Bei den religiös motivierten Taten beobachten die Sicherheitsbehörden hingegen einen Rückgang um mehr als 27 Prozent auf 425 Straftaten. Ein Grund dafür könnte die Ernüchterung sein, die nach dem Niedergang des sogenannten Kalifats der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak auch bei einigen Islamisten um sich gegriffen hat. Zudem waren in den Jahren zuvor mehrere extremistische Islamisten-Vereinigungen verboten worden, darunter etwa der „Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim“ im Jahr 2017.

Polizeigewerkschaft zeigt sich besorgt über Entwicklung

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bezeichnet die Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität (PMK) in Deutschland als besorgniserregend. Alarmierend sei das „immer offenere und drastischere Auftreten extremistischer und radikaler Gruppen“, betonte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende, Jörg Radek. „Wir müssen den Kampf gegen die extremen Verführer und Hetzer nicht nur annehmen, sondern ihn gesellschaftlich forcieren. Dabei bedarf es einer klaren Linie und eines gemeinschaftlichen Vorgehens aller demokratischen Kräfte unseres Landes“, verlangt Radek.

Bei der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität handelt es sich um eine sogenannte Eingangsstatistik. Das heißt, die Straftaten werden bereits beim ersten Anfangsverdacht erfasst.

