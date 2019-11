Wirbel um Armin Laschets Lebenslauf

Die Zweifel an der journalistischen Vergangenheit von Armin Laschet seien völlig unbegründet, so die NRW-Staatskanzlei. Foto:

Düsseldorf. Laut seiner Vita war Armin Laschet in den 1980-er Jahren freier Journalist in Bayern. Dafür gebe es aber keinen Beleg, so die Wirtschaftswoche.

Hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) seinen Lebenslauf womöglich etwas aufgehübscht, indem er eine frühere Tätigkeit als Journalist in Bayern nur vorgegeben hat? Laut der „Wirtschaftswoche“ gibt es im Archiv des Bayerischen Rundfunks keinen einzigen Beitrag oder Arbeitsnachweis, der Laschets eigene Angabe in seiner Vita stützt, er habe zwischen 1986 und 1991 als freier Reporter unter anderem für das Bayerische Fernsehen gearbeitet. Mit „Spurlos in München“ überschreibt die Zeitung den Artikel. Die Staatskanzlei dementiert die Meldung energisch.