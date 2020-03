Weltweit arbeiten Wissenschaftler mit Hochdruck daran, die Übertragungswege des Coronavirus zu verstehen und zu entschlüsseln, um dadurch einen Angriffspunkt zur Bekämpfung des Virus Covid-19 zu finden. Ein erster Erfolg ist jetzt offenbar Wissenschaftlern unter der Leitung von Renhong Yan vom Westlake Institute in Hangzhou in China gelungen, wie das Fachmagazin „Science“ berichtet.

Die Forscher erstellten dazu ein hochauflösendes Bild, wie das Virus Zellen angreift. Sie benutzten für ihre Forschung das Sars-Virus, das den Ausbruch im Jahr 2003 verursacht hatte. Das Erbgut des Sars-Virus sei zu rund 80 Prozent identisch mit dem aktuellen Corona-Virus und greife die menschliche Zelle mit dem selben Mechanismus an. Es benutzt dabei das selbe Enzym ACE2 an der Oberfläche der menschlichen Zelle, um sich an die Zelle anzudocken und in sie einzudringen. Durch die erste bildliche Darstellung des vollständigen Proteins in Aktion hoffen die Forscher, besser zu verstehen, wie das Virus die menschliche Zelle erkennt und infiziert.

Hoffnung auf neue Therapien gegen das Virus

Wie bei anderen hochauflösenden Bildgebungsstudien etwa in der Proteinforschung stützten sich die Forscher auf die Elektronenmikroskopie, um Fotos des Virus und des Enzyms auf atomarer Ebene in Aktion zu erstellen. Die Forscher konzentrierten sich dabei auf das ACE2-Enzym, das in Lunge, Herz, Niere und im Darm vorkommt. Normalerweise hilft es dem Körper dabei, die Verengung der Blutgefäße und den Blutdruck zu kontrollieren und Botenstoffe durch die Membran der Zellen zu schleusen. Aber es ist zugleich auch ein Angriffsziel von Viren wie Sars, so die Forscher.

Die hochauflösenden Strukturen, die die Forscher erzeugten, könnten zeigen, warum das Coronavirus Covid-19 sich bevorzugt an dieses Protein bindet und wie es die Zelle angreift. Die Wissenschaftler hoffen dadurch einen Weg und eine Methode zu finden, die das Virus daran hindert, sich an die menschliche Zelle anzudocken und sich so zu vermehren. Die Studie wurde heute in „Science“ veröffentlicht.