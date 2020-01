Wer zum Facharzt will, muss in die Stadt fahren

Eine „ausgewogenere Ärzteverteilung“ und einen schnellen Zugang zu ärztlicher Versorgung überall im Land mahnt der Landkreistag NRW an. Anlass ist eine neue und sehr detaillierte Beschreibung des Ärztemangels in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens durch das Statistische Landesamt (IT.NRW). Demnach kommen in ländlichen Gebieten fast achtmal so viele Menschen auf eine Facharztpraxis – zum Beispiel Orthopäden oder Radiologen – wie in der Stadt.

„Diese Zahlen belegen, dass in NRW dringender Handlungsbedarf für eine funktionierende ärztliche Versorgung im kreisangehörigen Raum besteht“, sagte Martin Klein, Geschäftsführer des NRW-Landkreistags. IT.NRW hatte vorhandene Daten neu aufbereitet und damit eine interaktive Karte erstellt, die kleinteilige Einblicke in die ärztliche Versorgung erlaubt. Die Unterschiede sind teilweise erschreckend, sogar innerhalb einer Region. In den vielen dünn besiedelten Gebieten des Kreises Paderborn entfallen zum Beispiel 20-mal so viele Menschen auf eine Facharztpraxis wie in der Stadt Paderborn.

In den Kernstädten des Reviers ist die Versorgungslage relativ gut

Im Ruhrgebiet ist die Versorgungslage relativ gut. In Bochum, Dortmund und Essen wird im Schnitt fast eine Facharztpraxis je 1000 Einwohner gezählt. In weiten Teilen des benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreises sinkt diese Zahl auf 0,5 Praxen oder noch weniger je 1000 Einwohner. Auch bei den Hausärzten gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Hier kommen auf dem Land etwa doppelt so viele Menschen auf eine Hausarztpraxis wie in der Stadt. In Gelsenkirchen zum Beispiel 0,3 Hausärzte auf 1000 Einwohner, nur 0,1 sind es in weiten Teilen des Kreises Olpe.

„Die Zahlen belegen, dass wir die ärztliche Versorgung gerade in den ländlichen Regionen deutlich stärken müssen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dieser Redaktion. Die Landesregierung habe schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. In Ostwestfalen wird zum Beispiel eine Medizinfakultät gegründet, mit bislang rund 380 bewilligten Anträgen stoße auch das Hausarztaktionsprogramm, das die Gründung von Arztpraxen fördert, auf großes Interesse, so Laumann. Die neue Landarztquote, die den Einstieg ins Medizinstudium erleichtert, aber Studenten dazu verpflichtet, nach dem Abschluss auf dem Land zu arbeiten, sei mit großem Erfolg gestartet.

„Praxis auf dem Land lohnt sich oft nicht“

Das Ungleichgewicht zwischen der ärztlichen Versorgung in der Stadt und auf dem Land ist zeitnah gar nicht zu korrigieren, erklärt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO). Die höhere Zahl an Ärzten in den Städten sei vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollt, denn diese Mediziner versorgten Teile des Umlandes gleich mit. In Kölner Praxen seien im Jahr 2018 über 1,4 Millionen Patienten versorgt worden, davon kamen laut KVNO mehr als 540.000 aus dem Umland.

Spezialisierten Fachärzten wäre ein wirtschaftlicher Betrieb ihrer Praxen auf dem Land aufgrund der niedrigen Patientenzahlen oft gar nicht möglich. Außerdem halte der Trend unter jungen Medizinern an, nach der Ausbildung in Städten zu arbeiten. Dort lasse sich Arbeit und Familie oft besser vereinbaren. „Insbesondere Ärztinnen tendieren oft zu einem Angestelltenverhältnis, was in der Regel in Großpraxen möglich ist, dagegen seltener auf dem Land“, sagte ein KVNO-Sprecher. Seit 2014 habe sich die Zahl angestellter Hausärzte im Rheinland von 680 auf 1400 mehr als verdoppelt.