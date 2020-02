Männlich – weiblich – divers? Eltern von intergeschlechtlichen Kindern stellen sich unzählige Fragen. Was genau ist Intergeschlechtlichkeit? Wie sollen die Eltern, Erzieher und Lehrer damit umgehen? Welche medizinischen Hintergründe gibt es? Wo finde ich Hilfe und Rat? Informationen rund um das Thema bietet das neue Informationsportal www.inter-nrw.de, das die Ruhr-Universität Bochum jetzt freigeschaltet hat.

Die Internetseite, an deren Entwicklung das Team des Lehrstuhls Gender Studies der Ruhr-Uni beteiligt war, richtet sich an intergeschlechtliche Menschen, Eltern und Angehörige, deren Freundeskreis, Lehrer und Ärzte sowie Medien und Interessierte, teilt die Uni mit.

In der Gesellschaft fehlt das Wissen

„Aufgrund unserer Forschung wurde deutlich, dass es an gesellschaftlichem Wissen rund um das Thema Intergeschlechtlichkeit fehlt“, sagt Katja Sabisch, Professorin für Gender Studies an der Ruhr-Uni. „Wir wollten daher eine Plattform schaffen, die verlässliche Informationen für viele Menschen bereitstellt und dabei wertschätzend und nicht pathologisierend informiert.“

Denn Intergeschlechtlichkeit sei keine Krankheit. Der Begriff bezeichnet vielmehr generell angeborene körperliche Merkmale, die nicht in die Norm von männlich und weiblich passen. Das kann auf genetischer, hormoneller oder anatomischer Ebene sein, so die Experten. Die Intergeschlechtlichkeit eines Menschen könne sich schon kurz nach der Geburt, im Kleinkindalter oder erst in der Pubertät zeigen. Manchmal bleibe sie auch unentdeckt.

Die Mutter eines heute siebjährigen Kindes berichtet: „Beim großen Ultraschall hieß es: eindeutig, das Kind ist ein Mädchen. Eine Woche später waren die Ergebnisse der Chromosomen-Analyse da und es hieß: XY, das Kind ist ein Junge!“ Genetisch war das Kind demnach eindeutig männlich. „Ich war irritiert und fragte nach, wie das denn sein könne“, schreibt die Mutter. „Nein, es wird ein Junge“, habe der Arzt gesagt. „Er hat nicht begriffen, dass das möglich ist und wir wussten damals nichts von Intergeschlechtlichkeit.“

Keine Statistik über Anzahl intergeschlechtlicher Menschen

Was tue ich, wenn mein Kind intergeschlechtlich ist? Wo finde ich Beratung und Unterstützung? Welche medizinischen Aspekte gibt es? Welche Rechte haben die Betroffenen? Welche Erfahrungen haben Eltern bereits gemacht? Über all diese Fragen berichtet das Portal in Texten, Blogs und Videos sachlich und informativ.

Wie viele intergeschlechtliche Kinder es in Deutschland gibt, lasse sich kaum beantworten. Es gibt keine offizielle Statistik, die das erfasst. Zudem sei immer wieder umstritten, was genau als männlich, weiblich oder intergeschlechtlich gilt. Experten schätzen, dass von allen Menschen etwa 0,02 bis 1,7 Prozent darunter zu fassen sind. Zum Vergleich: Nach Auskunft des Info-Portals soll es etwa so viele Zwillinge geben wie intergeschlechtliche Kinder.

Für eine breitere Akzeptanz und Aufklärung empfehlen die Bochumer Experten eine feste Verankerung des Themas in der Ausbildung sowie in Lehrplänen und Studiengängen für soziale, pädagogische, juristische und medizinische Berufe. „Wir wünschen uns für sie eine Welt, in der sie von ihrer Intergeschlechtlichkeit erzählen kann als wäre es nichts Besonderes.“, sagt die Mutter. Aber: „Dafür muss noch viel Aufklärung stattfinden.“

>>>> Hermaphroditismus

Aus der griechischen Mythologie stammt dieser Begriff für Zweigeschlechtlichkeit. Früher ein geläufiger Begriff für Intergeschlechtlichkeit. Heute wird er (genau wie „Zwitter“) als negativ wertend erachtet und deshalb nicht mehr benutzt.

Als Selbstbezeichnung hingegen, also wenn manche intergeschlechtliche Personen sich selbst „Herm“ nennen, wird der Begriff als selbstbewusst verwendete Eigenbezeichnung verwendet.